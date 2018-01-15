Konut fiyatları aralıkta yüzde 0,80 arttı

15 Ocak 2018

Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle hazırlanan "REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" ve "REIDIN Emlak Endeksi" aralık ayı sonuçları açıklandı.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,39, geçen yılın aynı dönemine göre yüze 4,02, endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 78,5 artış yaşandı.

İstanbul'daki markalı konut projelerinde fiyatlar kasım ayında Asya yakasında yüzde 0,16, Avrupa yakasında yüzde 0,46 arttı. Endeksin başlangıç dönemine göre ise Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 11,1 puan fazla artış gösterdi.

Aralık ayında markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat kullanım oranı yüzde 31, banka kredisi kullanım oranı yüzde 34 ve senet kullanım oranı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Aralıkta kasıma göre peşinat kullanım oranı 5 puan, banka kredisi kullanım oranı 4 puan yükselirken, senet kullanım oranı 9 puan geriledi.

Satışların yüzde 82'si bitmemiş konut stoklarından

Geçen ay satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 18'i bitmiş, yüzde 82'si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Aralık ayında stok erime hızı adet bazlı yüzde 3,9, metrekare bazlı yüzde 3,8 oldu. Bitmemiş konutların satış oranında 13 puanlık bir artış yaşandı.

Aralıkta bir önceki aya göre konut satışları 1+1'de yüzde 0,11, 2+1'de yüzde 0,33, 3+1'de yüzde 0,50, 4+1'de ise yüzde 0,45 arttı.

Satışlar, 51-75 metrekare konutlarda yüzde 0,12, 76-100 metrekare konutlarda yüzde 0,29, 101-125 metrekare konutlarda yüzde 0,38, 126-150 metrekare konutlarda yüzde 0,45, 151 metrekare ve daha büyük konutlarda ise yüzde 0,26 artış kaydetti.

Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 3'ü yabancı yatırımcılara yapıldı. Son 6 aylık ortalamanın yüzde 4 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar ağustosta yüzde 6, eylülde yüzde 3, ekimde yüzde 5, kasımda yüzde 4 olarak gerçekleşmişti.

Satılık konut fiyatları en çok Balıkesir'de arttı

REIDIN Emlak Endeksi kapsamında, Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde ise aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,80, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,97 artış gerçekleşti.

Aralık ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2,04 artan Balıkesir, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönemde konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir ise yüzde 0,14 ile Bilecik oldu.

Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde, aralık ayında satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 5 il, Balıkesir (yüzde 26,90), Giresun (yüzde 26,82), Edirne (yüzde 26,82), Bursa (yüzde 25,89) ve Aksaray (yüzde 23) oldu.

Kiralık konut fiyatlarında artış yüzde 0,16

Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde ise aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,19 artış gerçekleşti.

Aralık ayında metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2 artan Nevşehir, kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönemde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise yüzde 2 ile Adıyaman oldu.

Kiralık konut fiyatlarının yıllık bazda en çok yükseldiği 5 şehir ise Aydın (yüzde 22,57), Yozgat (yüzde 22,43), Zonguldak (yüzde 21,57), Kırklareli (yüzde 20,47), Muğla (yüzde 18,83) olarak sıralandı.

Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği illerin başında, aralık ayı itibarıyla Aydın, Van ve Kırklareli geldi. Aynı zamanda kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranları da aralık ayında en yüksek Aydın, Van ve Kırklareli'de ölçüldü.

Kaynak: AA