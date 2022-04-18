Konut fiyatları bir yılda neredeyse ikiye katladı

Son dönemde konut fiyatları ve kiralarda yaşanan sert artışlar sonrasında gözlerin çevrildiği TCMB'nin Konut Fiyat Endeksi'nin şubat verileri paylaşıldı. Buna göre, konut fiyatlarında artıış şubat ayında da devam etti ve geçen yılın şubat ayına göre nominal artış yüzde 96,4 oldu. Reel artış ise yüzde 26,9 seviyesinde gerçekleşti. Konut fiyatlarında bir önceki aya göre artış ise yüzde 13,5 oldu.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında artarak 317,6 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyatları, aylık bazda sırasıyla 14,9, 16 ve 12,7 oranlarında artış kaydetti. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 106,3, 97,1 ve 90,1 oranlarında artış gösterdi.

Yeni konutlarda ise ülke genelinde fiyatlar geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde arttı. Türkiye genelinde yeni konutlar yüzde 102,2, yeni olmayan konutlar yüzde 95,3 oranında arttı. Ayrıca metre kare fiyatı 8.640 TL’ye çıktı.