Konut fiyatları martta yükseldi

17 Mayıs 2019

Merkez Bankası, mart dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE martta bir önceki aya göre yüzde 0,40 artarak 109,31 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,45 artan KFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 13,58 azaldı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, martta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,29, Ankara yüzde 0,25 azalış, İzmir'de yüzde 0,36 artış gözlendi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre bakıldığında, İstanbul'da yüzde 1,70 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,77 ve 4,12 artış görüldü.