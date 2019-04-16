Konut fiyatları şubatta arttı

16 Nisan 2019

TCMB, ocak dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı.

Konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, şubatta önceki aya göre yüzde 0,96 artarak 108,83 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,81 artan KFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 13,26 azaldı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, şubatta önceki aya göre; İstanbul'da yüzde 0,50 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,24 ve 1,53 artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise; İstanbul'da yüzde 1,70 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,20 ve 5,05 artış şeklinde oldu.