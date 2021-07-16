Konut fiyatlarında reel artış yüzde 10,7 oldu

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında artarak 175,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs ayına ilişkin açıklanan verilere göre, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 10,7 oranında yükseliş kaydetti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, mayıs ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 2,8, 4,3 ve 3,6 oranlarında yükseliş gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 27, Ankara'da 26,4 ve İzmir’de 29,7 artış kaydetti.