Konut fiyatlarında reel düşüş 9. ayında: Uzmanlardan uyarı: Düşüş sürebilir ancak stoklar azalıyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı Konut Fiyat Endeksi (KFE), ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 151,1 seviyesine ulaştı. Ancak yıllık bazda yüzde 26,8’lik nominal artışa rağmen, reel azalış yüzde 14,7 olarak kaydedildi. Böylece konut fiyatlarındaki reel düşüş şubat ayından bu yana 9. ayını doldurdu.

Uzmanlar, bu düşüş trendinin 2025'in ilk çeyreğine kadar devam etmesini bekliyor. Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından ve dövizden getirisi olan yatırımcıların fiyatı gerileyen konutlara yöneldiğini belirtti. Büyükduman, "Reel faiz oranları mevcut seviyesini koruduğu müddetçe, konut fiyatlarındaki reel düşüş orta vadede devam edebilir. Ancak önümüzdeki aylarda fiyatların enflasyona paralel hareket etme ihtimali artıyor" dedi.

Faiz indirimleri bekleniyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, fiyatlardaki reel düşüşlerin yeni yılın ilk çeyreğine kadar devam etmesini beklediklerini belirtti. Akdoğan, "Mevduat faizlerinde beklenen düşüşle birlikte, gayrimenkul sektörüne yeniden bir yönelim görebiliriz. Bu dönemde faiz oranlarının düşmesiyle konut kredilerine ulaşım kolaylaşacak ve bekleyen talep harekete geçecektir" diye konuştu.

Akdoğan, krediye erişim zorluklarının ve yüksek faiz oranlarının fiyat artış hızını yavaşlattığını, ancak son dönemde konut satışlarında bir hareketlilik yaşandığını vurguladı. Bu hareketlilikte KKM'den çıkışların ve nakdi olanların reel düşüşü fırsat bilmesinin etkili olduğunu ifade etti.

Talepte canlılık sürüyor

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan ise reel düşüşlerin 2024 başlarında sona erebileceğini belirtti. Özcan, "TCMB'nin beklenen faiz indirimlerinin kredi faizlerine yansımasıyla birlikte talep canlanabilir ve maliyet artışlarıyla fiyatlar yeniden yükselebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Konut stoklarının düşmeye devam ettiğini belirten Özcan, özellikle kiralama piyasasındaki daralmanın satın almaya yönelimi artırdığını ifade etti. Özcan, "Yüksek kira bedeli ödemektense kredi taksiti ödemeyi tercih eden bir kesim, konut talebini canlı tutuyor. Ancak konut stoklarının azalması nedeniyle bu talebin kısa sürede karşılanması zor görünüyor" dedi.