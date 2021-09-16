Konut fiyatlarındaki reel artış devam ediyor

Türkiye'de konut fiyatlarındaki reel artış serisi devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı konut fiyat endeksine göre yıllık bazda konut fiyat artışı yüzde 31, aylık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak ise yüzde 10,2 oranında arttı.

Böylelikle konut fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki seyri devam etti.

İzmir'de fiyatlar yüzde 30'un üzerinde yükseldi

İller bazında bakıldığında temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 31,4 ile İzmir'de yaşandı. Yıllık bazda fiyatlar İstanbul'da yüzde 28,1, Ankara'da yüzde 27,1 yükseliş kaydetti.

Temmuz ayında bir önceki aya göre ise en yüksek artış yüzde 2,7 ile İstanbul'da yaşandı. Ankara ve İzmir'de ise yüzde 2,3'lük artış gözlendi.

Yeni konut fiyatlarındaki artış yüzde 35'in üzerinde

Yeni konut fiyat endeksi de Türkiye genelinde yüzde 35,4 yükseldi. İstanbul'da yüzde 28,1 artan metrekare fiyatları, Ankara'da yüzde 35,8, İzmir'de ise yüzde 31,5 yükseliş kaydetti.

Türkiye genelinde konutların birim metrekare başına ortalama fiyatı 4 bin 669 TL olurken, bu rakam İstanbul'da 6 bin 943 TL, İzmir'de 5 bin 748 TL ve Ankara'da 3 bin 409 TL oldu.

Yeni olmayan konut fiyatları ise Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7 arttı. İzmir'de yeni olmayan konutların fiyatı yüzde 29,6 artarken, İstanbul'da artış yüzde 27,5 olarak kaydedildi.