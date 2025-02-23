Konut fiyatlarını yarı yarıya düşürecek! Sektör temsilcilerinden hükümete yeni formül önerisi
Son dönemde yükselen ev fiyatları frene basarken, hükümet de dar ve orta gelirliler için sosyal konut projelerini artırıyor. Ancak projeler çoğalsa da yüksek arsa fiyatları nedeniyle artan maliyetler ve bunun konut fiyatlarına yansıması ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaşı hayalinden uzaklaştırıyor. Sektör temsilcileri ise hükümete çağrıda bulunarak barınma sorununun temelinde yer alan arsa krizine yeni bir çözüm önerisi sunuyor.
Yüksek arsa fiyatları, konut fiyatlarının düşmesindeki en büyük engel olarak görülürken ev alma hayali kuran vatandaşları da zor durumda bırakıyor. Bugün bir projede arsa maliyetinin yüzde 50’nin üzerine çıktığı öğrenilirken sektör temsilcileri uygun fiyatlı konut üretimi için hükümete seslenerek 'maliyetine arsa tesisi' çağrısında bulunuyor.
Sosyal konut projeleri talebi karşılamada yetersiz
Son 10 yılda ortalama konut üretimi 750 binin altında kalırken her yıl artan nüfus konuta ihtiyacı artırıyor. Sosyal konut projeleri talebi karşılamada yetersiz kalırken, Türkiye Gazetesi'nin sektör temsilcilerine dayandırdığı habere göre; özel sektörde üretimi destekleyecek adımların atılması şart.
Üretimde en fazla maliyet arsa fiyatları
Üretimde en fazla maliyet arsa fiyatlarından gelirken, sektör temsilcileri konut fiyatları ve kiraların düşmesi için devletin hazine arazilerini belirli kriterler çerçevesinde, güvenilir ve sürdürülebilir firmalara tahsis etmesi gerektiğini savunuyor.
Sektörler arası zincirleme etki
Enflasyon ve üretim maliyetlerindeki yükselişlerin üretimi zorlaştırdığına dikkat çeken sektör temsilcileri camdan kapıya, mobilyadan pencereye, parke, alüminyum ve demir gibi pek çok üretim alanının inşaata bağlı olduğunu hatırlatıyor. Sektördeki durgunluğun, bu alanların da yavaşlamasına yol açtığı ve istihdamdan tüketici harcamalarına kadar pek çok konuyu olumsuz etkilediği belirtiliyor.
Arsa maliyeti düşerse, konut fiyatları yarı yarıya azalır
Sektör temsilcileri, bu zorlukların aşılması için arsa maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurguluyor. Arsa maliyetlerinin toplam inşaat maliyetlerinin yüzde 50’sini aştığı bunun da konut fiyatlarına yandığını belirten sektör temsilcileri, belediyeler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, müteahhit firmalarla iş birliği içinde yeni imar alanları açması ve müteahhitlere uygun fiyatlı arsa tahsis etmesi gerektiğini söylüyor. Arsa maliyetlerinin yüzde 50'den yüzde 15-20 bandına çekilmesi durumunda 8 milyon liralık konutun 4 milyon liraya düşeceğini belirtiyor.