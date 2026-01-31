Konut kredilerinde kredi limitleri netleşti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak azami kredi tutarlarına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu.

BDDK’nin 29 Ocak 2026 tarihli ve 11364 sayılı kararıyla, konut edinimi için kullandırılacak krediler ile taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının belirlenmesine ilişkin esaslar netleştirildi.

Karara göre, konutun değeri ve enerji sınıfına göre kredi tutarı farklı oranlarda uygulanacak. Örneğin, değeri 5 milyon TL ve altında olan konutlarda, kredi tutarı konut değerinin yüzde 90’ına kadar çıkabilecek. 5–7 milyon TL arasındaki konutlar için oran yüzde 70–80, 7–10 milyon TL arasındaki konutlar için yüzde 60–70, 10–20 milyon TL için yüzde 40–50, 20 milyon TL üzerindeki konutlarda ise yüzde 20–40 aralığında olacak.

Kararda ayrıca, 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararı kapsamında belirlenen kredi oranlarının, yeni oranlar üzerinden uygulanmaya devam edileceği vurgulandı.