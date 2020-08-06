Konut kredisi faizinde bir artış daha

06 Ağustos 2020

Kamu bankalarının başlattığı avantajlı konut kredisi paketi kapsamında ikinci el konutlar için uygulanan faiz oranı bir kez daha artırıldı.

2 Haziran'da başlayan kampanya ile yüzde 0,74 faiz uygulayan kamu bankaları, üç hafta önce bu oranı yüzde 0,79'a çıkarmıştı. Bugün alınan yeni kararla ikinci el konutta faiz oranı yüzde 0,87'ye çıkarıldı.

Sıfır konutta 12 ay ödemesiz dönem sona erdi

Kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı. Sıfır konutlarda kredi faiz oranı yüzde 0,64 ve vade 15 yıl olarak korundu.

Kredili konut satışında yüzde 1000 artış