Konut kredisi faizlerinde 18 ayın en düşük seviyesi

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı, bankaları da harekete geçirdi. Konut kredisi faizleri son 18 ayın en düşük seviyesine gerilerken son verilere göre, konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı, 21 Mart haftasında yüzde 39,25'e kadar düştü.

Ancak, konut kredisinde oranları halen yüksek bulan vatandaşlar faizlerin yüzde 1’in altına düşmesini bekliyor. Uzmanlar da faizlerin yılsonunda daha da düşebileceğini öngörüyor.

Düşüş sadece faizlerde değil

Daha önce yüzde 3,05 olan faiz oranları, son indirimlerle yüzde 2,59’a kadar gerilerken bu oranla, 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödenen rakam 31 bin 352 liradan 27 bin 163 liraya düşmüş oldu. Toplam ödenen tutar ise 502 bin lira düşüşle 3 milyon 260 bin liraya geriledi.

Bu gelişmelerle birlikte emlak piyasası hareketlense de, faiz oranlarının halen yüksek seviyede olması satış oranlarındaki artışı geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı tuttu.

Uzmanlar yıl sonunu işaret ediyor

Ekonomistler ise TCMB'nin önümüzdeki dönemde faizleri daha da düşürmesini bekliyor. İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sefer Şener, "Faiz oranlarındaki düşüş yıl boyunca devam edecektir. Eğer enflasyon beklentileri doğru giderse, konut kredileri de yüzde 25'e kadar gerileyebilir" dedi.