Konut kredisi güncel faiz oranları! 1 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ve faiz (Ocak 2025)

Merkez Bankası'nın Mart 2024'ten beri yüzde 50'de sabit bıraktığı politika faizi geçen aralık ayında yüzde 47,5'ye indirirken, Ocak 2025 itibariyle konut kredisinin geri ödeme planı ve faizleri belli oldu.

Bugün itibariyle 60 ay vadeyle çekilen 1 milyon TL'lik konut kredisi için en düşük faiz yüzde 2,89'la Akbank ve Garanti Bankası'da. Akbank'daki kredinin İlk Evim Kredisi olduğu belirtiliyor.

60 ay vadeli konut kredisi faizleri ve sabit ödemesi ne kadar?

60 ay vadeli kredi için en yüksek faizler 5,89'a kadar çıkıyor ancak ortalama yüzde 3-3,5 bandında. En uygun konut kredisini kullanan bir kişi 60 ayın sonunda 2 milyon 150 bin lira ödemiş oluyor. Kredinin aylık sabit ödemesi ise 35 bin 450 TL civarında.

120 ay vadeli konut kredisi faizleri ve sabit ödemesi ne kadar?

120 ay vadeyle çekilen 1 milyon TL'lik konut kredisi için de yine en uygun faiz yüzde 2,88 olurken, bu kredinin sabit aylık ödemesi 29 bin 780, toplam geri ödemesi ise 3,6 milyon bandında.

120 ay vadeli kredi için en yüksek faiz yüzde 5,89'la Şekerbank'ta. Bu kredinin aylık ödemesi 58 bin 960 TL, toplam ödemesi ise 7 milyon TL.