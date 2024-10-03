Konut Kredisi Kampanyası: Özel bankalar da devrede! Ziraat Bankası'nın ardından Akbank da açıkladı

Artan kredi faizleri, mevduat faizlerinin yüksek oluşu ve fiyatların ulaşılabilir seviye üzerinde seyretmesi gibi nedenlerle konut sektöründe ciddi bir yavaşlama var.

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. Konut satışları gerilerken bankalar harekete geçti.

İlk faiz indirimine giden banka Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası geçen haftalarda ‘Konut Kredisi Ürün Paketi’ kapsamında faizleri 60 ay vade yüzde 2,89, 120 ay vade yüzde 2,79’a seviyesine çekti.

Ziraat Bankası’nın kampanyası kapsamında 120 ay vadeyle 1 milyon lira konut kredisinin aylık taksidi 29 bin 966 lira oluyor. 10 yılın sonunda toplam geri ödeme ise 3 milyon 475 bin 928 olacak.

Akbank da devrede

Kamu bankası Ziraat’in ardından özel bankalardan kampanya açıklayan ilk kurum Akbank oldu. Akbank ilk kez ev alacaklara yönelik konut kredisi faizini yüzde 2,89’a çekti. Ev sahibi olanlar için ise bu oran yüzde 3,2 olarak belirlendi.

Akbank’ın ‘İlk Evim Konut Kredisi’ kampanyasında 60 ay vadeli 900 bin liralık kredinin aylık taksidi 31 bin 757 lira oluyor. 5 yılın sonunda toplam geri ödeme ise 1 milyon 905 bin olacak.