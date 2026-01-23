Kredili konut satışında doğu-batı farkı: Tercihlerde dikkat çeken başlık

Konut piyasası 2025 yılını güçlü bir performansla kapattı. Yıl genelinde konut satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,3 artış göstererek 1 milyon 688 bin 910 adede ulaştı. Bu satışların 540 bin 786’sı ilk el, yani sıfır konutlardan oluşurken, yeni konutların toplam içindeki payı yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti.

Uzun bir aranın ardından 500 bin eşiğinin aşılması, sıfır konutlara yönelik talebin canlandığına işaret ederken, bu gelişme sektörün geleceği açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Faizlere rağmen kredili satışlar arttı

Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün haberine göre, faiz oranlarının yüksek seyrini korumasına rağmen, 2025 yılında kredili konut satışlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 236 bin 668 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 49,3’lük artış anlamına gelirken, kredili satışların toplam içindeki payı yüzde 14 oldu.

İller bazında incelendiğinde kredi kullanım oranlarının şehirler arasında belirgin farklılıklar gösterdiği görüldü. Bazı illerde konut alımlarında kredi kullanımı hem adet hem de oran olarak yüksek seviyelere çıkarken, bazı şehirlerde oldukça sınırlı kaldı.

Batıda krediye yüklenildi

Krediyle konut alımının en yaygın olduğu iller arasında Bartın yüzde 21,56 ile ilk sırada yer aldı. Denizli, Artvin, Zonguldak ve Ankara da listenin üst sıralarında yer aldı. İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ gibi büyükşehirlerde kredi kullanım oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu dikkat çekti.

Doğuda peşin alımlar öne çıktı

Buna karşılık Bingöl, Şırnak, Hakkâri ve Muş gibi doğu illerinde ipotekli satışların payı yüzde 5’in altında kaldı. Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Elâzığ’da da kredi kullanım oranlarının düşük seyrettiği görüldü.

Sektör temsilcileri, doğu bölgelerinde konut fiyatlarının görece daha erişilebilir seviyelerde olmasının ve altın gibi yastık altı birikimlerin yüksekliğinin, kredi talebini sınırladığını ifade ediyor.