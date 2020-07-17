Konut pazarına 20 bin arz da bankalardan!

17 Temmuz 2020

LEYLA İLHAN

Faiz indirimlerinin ardından talebin hızlanması, bankalara ellerindeki gayrimenkulleri satmak için fırsat yarattı. Bankalar, kendi internet siteleri dışında farklı satış kanallarına da yöneldi. Konutun yanı sıra aralarında tarla, işyeri ve mağazaların da bulunduğu gayrimenkullerin ilan sitelerinde yüksek talep gördüğü vurgulanıyor. Talep artışındaki en büyük etken ise gayrimenkullerin fiyatının piyasadan yüzde 25’e yakın daha ucuz olması. Sektör temsilcileri, son kredi genişlemesinin ödeme zamanının 12 ay sonra geleceğine, aynı zamanda işten çıkarma yasaklarının bitmesi sonrasında takibe düşme oranlarının artabileceğine dikkat çekerek, bankaların edindikleri gayrimenkullerin sayısının iki katına çıkabileceğini öngörüyor.

Bankadan 4 bin gayrimenkulu satıyor

Ellerinde bankadan satılık konut kategorisinde şu an bin 300 aktif ilan olduğunu belirten Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, bankadan satılık diğer kategoriler de eklendiğinde toplam ilan sayılarının 4 bini bulduğunu söyledi. “Özellikle ekspertiz raporlarının eksiksiz olarak düzenlenmiş olması ve satış fiyatlarının piyasadan yüzde 20-25 oranında daha düşük olması sebebiyle bankadan verilen ilanlar daha çok talep görüyor” diyen Yılmaz, piyasa değerinden daha uygun olan bu tipteki ilanların diğer kategorilere kıyasla yüzde 25 oranında daha kısa sürede satıldığını vurguladı. Yılmaz, İstanbul’da Kadıköy, Sarıyer, Şişli ve Üsküdar ilçelerini incelediklerinde belirttiği nedenlerden dolayı banka ilanlarının diğer ilanlara göre ortalama yüzde 50 daha fazla görüntülendiğine dikkat çekti.

“Her gün iki satış yapıyoruz”

TURYAP olarak 2001 yılından beri bankalara ait gayrimenkullerin satışına aracılık ettiklerini belirten TURYAP Holding Kurumsal Pazarlama ve Satış Müdürü Alper Perçin, şu anda 4 büyük banka ile çalıştıklarını söyledi.

Bunun dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait kamu projeleri ve şirketlerin mevcudunda bulunan ihtiyaç fazlası gayrimenkullerin satışına da aracılık ettiklerini kaydeden Perçin, “Halihazırda 4 bankaya ait 800’e yakın gayrimenkulün satışına devam ediyoruz. Son 2 yılda portföy sayısında yüzde 15 civarında bir artış yaşandı” dedi.

Diğer yandan son 3 aylık dönemde ortalama olarak her gün iki gayrimenkul satışını gerçekleştirdiklerini anlatan Perçin, “Portföylerimize giren gayrimenkullerin yüzde 45’ini, ilk 3 ay içeresinde satışa çeviriyoruz. Bunda en büyük etken Türkiye’nin 50 farklı ilinde 300’e yakın TURYAP temsilciliğinin desteği ile gerçekleştirdik” diye konuştu.

"Siteye koyar koymaz satılıyor”



Aralarında bankalara ait gayrimenkulleri de açık arttırma yoluyla satan Tapu.com CEO’su Emre Erşahin, uzun yıllardır bankaların ellerindeki gayrimenkullerini sattıklarını ancak şu ara konut kredilerinin de düşmesinden dolayı ürünü siteye koyar koymaz hemen satıldığını söyledi.

Bunun başlıca nedeninin bankalar tarafından satışa sunulan gayrimenkullerin fiyatlarının artmaması olduğunu aktaran Erşahin, “Örneğin 1000 tane gayrimenkul satıyorsak sadece bunun 40 adetinin fiyatı arttı. O da rapor güncellemesinden kaynaklandı. Ayrıca bu mülkler KDV’den muaflar” dedi.

Tüketici banka gayrimenkullerine neden yöneldi



1- Banka gayrimenkullerinin değerlemeleri SPK lisanslı uzmanlar tarafından yapıldığı için piyasa fiyatlarının üstünde satışlar yapılmaması



2- Alıcı adaylarıın ekspertiz raporlu bu gayrimenkulleri daha şeffaf ve güvenli bulması ayrıca, gayrimenkule ait tüm detayların görülebilmesi.



3- Son dönemde kredi faiz oranlarının değişmesiyle birlikte fırsatçılar piyasayı yükseltirken, banka gayrimenkullerinin aynı fiyattan satılmaya devam etmesi.

Konut kredisi ödeniyor, sorun ticarilerde



Bankaların edindikleri gayrimenkullerin çok az bir diliminin insanların konut kredilerinin ödenmemesinden kaynaklandığını belirten Emre Erşahin, şöyle konuştu: “Pandemi döneminde belki biraz sapma olabilir, ama genel olarak bu oran yüzde 1'in altında. Önemli bir kısmı ise takipte olan KOBİ ve ticari kredilerinden kaynaklanıyor" dedi. Halihazırda piyasada 25 bine yakın banka gayrimenkulü olduğunu aktaran Erşahin, “Son kredi genişlemesinin ödeme zamanı 12 ay sonra gelecek. Bu noktada bir artış olabilir. Aynı zamanda işten çıkarma yasaklarının bitmesi sonrasında takibe düşme oranlarını arttırabilir. Böylece bankaların edindikleri gayrimenkullerin sayısı 50 bin adeti bulabilir."

Büyükşehirlerde konut, İç Anadolu'da arsa öne çıkıyor



Alper Perçin, banka portföylerinin dağılımına baktıklarında İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana'ya baktıklarında konutun öne çıktığını kaydetti. Ankara'nın bu konuda daha istisnai bir şehir olduğunu belirten Perçin, arsaların ise İç Anadolu'da çoğunlukta olduğunu kaydetti. Perçin, fabrika özelinde ise Kocaeli, İstanbul ve Bursa'nın ağırlıkta olduğuna dikkat çekti.