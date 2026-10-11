Konut piyasasında 'gümüş tsunami' geliyor! 14 milyon ev el değiştirebilir

ABD'de yüksek konut fiyatları ve sınırlı arz, ev sahibi olmak isteyenlerin önündeki en büyük engeller arasında yer alırken Realtor.com'un araştırmasına göre, yaşlanan nüfus önümüzdeki yıllarda konut piyasasına önemli miktarda yeni arz sağlayabilir.

1925-1945 yılları arasında doğan Sessiz Kuşak ve 1946-1964 yılları arasında doğan Baby Boomer kuşaklarının önümüzdeki 10 yılda 13,9 milyon evi satması bekleniyor.

'Gümüş tsunami' ne anlama geliyor?

Yaşlı kuşakların sahip olduğu milyonlarca konutun zaman içinde piyasaya çıkması, ABD'de 'gümüş tsunami' olarak adlandırılıyor. Araştırmaya göre önümüzdeki 10 yılda gerçekleşmesi beklenen konut satışları, yaşlı hanelerin önceki 10 yılda sattığı ev sayısından yüzde 34 daha fazla olacak. Bu gelişme, uzun süredir arz sıkıntısı yaşayan piyasada rahatlama sağlayabilir.

Araştırmaya göre ev sahipliği oranları genellikle 70'li yaşların ortalarına kadar yüksek seviyesini koruyor. Bu yaştan sonra bazı ev sahipleri ailelerinin yanına taşınmayı, daha küçük bir eve geçmeyi veya bakım hizmetlerinden yararlanmayı tercih ediyor. Baby Boomer kuşağının en yaşlı üyelerinin 2026'da 80 yaşına ulaşması, konut satışlarının önümüzdeki yıllarda artabileceğine işaret ediyor.

Satışa çıkacak evlerin çoğu büyük

Piyasaya gelmesi beklenen konutların 9,9 milyonunun üç veya dört yatak odalı olduğu hesaplanıyor. Bu büyüklükteki evler özellikle çocuklu aileler ve daha geniş bir konuta taşınmak isteyenler açısından önem taşıyor. Realtor.com'a göre bu evlerin yalnızca yarısının piyasaya çıkması bile ilgili konut stokunu yüzde 12'den fazla artırabilir.

Milyonlarca konutun satışa çıkması, herkes için aynı ölçüde avantaj sağlamayacak. Çünkü yaşlı kuşakların sahip olduğu evlerin önemli bölümü orta ve büyük ölçekli konutlardan oluşuyor. İlk kez ev sahibi olmak isteyenlerin daha çok tercih ettiği küçük ve uygun fiyatlı başlangıç evlerinde ise arz sıkıntısı devam edebilir.

Konut krizini bitirecek mi?

Realtor.com'un değerlendirmesine göre yaşlı kuşaklardan gelecek konut arzı, ABD'deki konut kıtlığını hafifletebilir ancak tek başına ortadan kaldırmayacak. Özellikle daha büyük bir eve geçmek isteyen aileler için seçeneklerin artması beklenirken, konut fiyatları üzerindeki etkinin bölgelere ve evlerin büyüklüğüne göre farklılaşabileceği değerlendiriliyor.