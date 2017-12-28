Konut satışı 10 milyar TL azaldı

28 Aralık 2017

Leyla İLHAN

İstanbul, Antalya ve Bursa’da yer alan 16 farklı projede 23 bin 400 konutluk portföye ulaşan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, sektörün 2017’de 1 milyon 400 bin liralık konut satışı hedefini tutturmanın sevincini yaşadığını vurguladı.

Ancak faiz artışlarının yüzde 1’in üzerine çıkmasının sektörü olumsuz etkilemeye başladığını kaydeden Elmas, “Bankaların konut kredisi vermek istememeleri de sektörü ekim ayından itibaren olumsuz etkilemeye başladı. Sadece kredi kartının bir taksidini ödemediği için kredisi red ediliyor. Ya da başvuru süreçleri uzatılıyor. Eskiden 1 haftada sonuçlanan başvurular şimdi 1.5 aya yayılmış durumda. Bankaların bu tutumu nedeniyle sektörün cirosu 10 milyar TL düştü. Şayet krediler verilseydi belki 1 milyon 400 bin konut yerine 1 milyon 450 bin adet konut satışı gerçekleştirirdik” dedi.

2018 yılında ise sektörün 1 milyon 450 bin ile 1 milyon 475 bin adetlik satış yapmasını beklediklerini ifade eden Elmas, maliyetlerdeki yüzde 22’lik artışın da 2018’de konut fiyatlarına yansımasını beklediklerini kaydetti.

Sur Yapı tarafından düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Elmas, 2017 yılında 16 projede 23 bin 400 konutluk bir porföye ulaştıklarını belirterek, “2017 içinde 14 satış noktasında düzenlediğimiz Olur Olur Bal Gibi Olur, Aynen Öyle ve Mutlu Evler Türkiye gibi 16 projede 1800 konut ve dükkan sattık. Ayrıca 2017’de 6 yeni projemizin dışında Antalya’da yatırım tutarı 8 milyar TL olan 19 bin konutluk Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini aldık. Böylece 2017’de grubumuzun konut, AVM ve enerji alanında yatırımlarının dahil edilmesiyle bir önceki yıla göre ciromuzu iki kat büyüterek 1,2 milyar TL’lik ciro elde ettik” dedi. Elmas, 2018 yılında ise 1 milyar TL’si Antalya projesinden olmak üzere 1.7 milyar TL ciro hedefl ediklerini açıkladı.

İki yeni projeyi satışa çıkarıyor

2018’in kendileri için üretim ve satış yılı olmasına rağmen gelecek yıl biri Ümraniye diğeri de Sancaktepe’de olmak üzere iki yeni projeyi satışa çıkaracaklarını aktaran Elmas, “250 konut ve dükkanlardan oluşan bu projelerimizin yatırım tutarı 750 milyon TL olacak. Özellikle Ümraniye projemizde gelen talep nedeniyle büyük dairelere yer verdik. Bu nedenle 2+1 daire tipleri bile çok az” diye konuştu.

4 AVM’de 32 milyon kişi ağırladık

Sur Yapı’nın, perakende sektöründe büyümeye devam ettiğinin altını çizen Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sur Yapı, 2017 yılının Haziran ayında Bursa’da yer alan Marka AVM projesini hizmete açtı. 2017 yılında Axis Kağıthane, Metrogarden, Axis İstanbul ve Marka AVM’de yaklaşık 32 milyon misafir ağırladı. Perakende sektöründe çalışmalar 2018 yılında da devam edecek. Çekmeköy-Sancaktepe ve Ümraniye’nin kesişim noktasında yer alan Metrogarden AVM’yi büyütme projesi hayata geçiyor. Sur Yapı ayrıca Antalya ve İzmir’de önümüzdeki yıllarda geliştireceği iki yeni AVM projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.”

Sur Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sur Enerji’nin de yatırımlar çerçevesinde büyüdüğü bir yılı gerisinde bıraktığını belirten Elmas, şu bilgileri verdi: “2017’de Mersin’de yer alan Elmalı RES santrali devreye alındı. 2018 yılının ilk çeyreğinde ise Kurtini RES santralinin devreye alınması planlanıyor. Sur Enerji, inşası devam eden diğer enerji projelerini 2019 yılında hayata geçirmeyi hedefl iyor. 2018 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından üreteceğimiz enerji ile 25-30 bin konutun yıllık enerji tüketimine karşılık üretim yapacağız.”

200 milyon TL’lik sertifika ihracı yapacak

Altan Elmas, 2018 yılında alternatif finans modellerinin gelişeceğine dikkati çekerek, “Özellikle gayrimenkul sertifikalarının daha aktif kullanıldığı bir yıl olacak. Sur Yapı olarak en az 2-3 projemizde 200 milyon TL’lik sertifika ihracı düşünüyoruz. Antalya’daki kentsel dönüşüm projemiz ve İstanbul’daki 2 projemizde bu uygulamayı denemeyi düşünüyoruz” bilgisini verdi.