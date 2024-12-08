Konut satışı patladı, kira fiyatları hız kesti! Canlanma 2025'te de devam edecek

Pandemi sonrası konutta yaşanan sıkıntı kiralara zam olarak yansırken son dört yılda kiralar asgari ücretin üzerine çıktı. Özellikle büyük şehirlerde kiralık ev bulmak büyük bir sorun yaratırken, sektör temsilcilerinden güzel haberler geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, konut satışlarında başlayan canlanma 2025'te de devam edecek. Konut satışların artmaya başladığı temmuz ayından bu yana 567 bin konut satılırken, satışların daha çok yatırım amaçlı olduğu görüldü. Sektör temsilcilerine göre bu da kiralık konut piyasasında arz artışına işaret ediyor.

Kira artışı hız kesti

Kira fiyatlarındaki artış da hız keserken enflasyonun etkisiyle yüzde 200’leri bulan kira zamları yüzde 60'a kadar geriledi. Yeni kiralık konut arzlarının artması ile piyasanın dengeye oturacağı da tahmin ediliyor.

Ev sahibi-kiracı ihtilafı azaldı

Sektörden alınan bilgiye göre ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlık davalarında da azalma var. Ekonomide olumlu seyir, ara bulucuların etkisi ve kiralık konut sayısındaki artış, yüksek zamların önüne geçti.

Kira geliri ile evin kredisi ödeniyor

Sektör temsilcileri hem satılık hem de kiralık konut piyasasının 2025 yılında çok daha dengeli olacağı görüşünde. Birikimi olanlar ve kredi çekenler yatırımı konuta yaparken, kredi ödemeleri de kira gelirine bağlandı.

Evler küçüldü, fiyatlar arttı

Öte yandan konut fiyatlarının artışına rağmen, son 20 yılda konutlar 25 metrekareden fazla küçüldü. 2000’lerde 136 metrekare, 2010'larda 115-120 metrekare olan ortalama konut büyüklüğü, bu yılın ilk dokuz ayındaki verilere göre 104 metrekareye kadar düştü. Ülke genelinde ortalama konut büyüklüğünün 71 ile 171 metrekare arasında değiştiği öğrenilirken, en geniş evler 171 metrekare ile Gaziantep’ten çıktı. Evler ortalama olarak Ankara'da 130, İstanbul’da 98, İzmir’de 84 metrekare olarak gözlemlendi.

Kira kontratında yeni dönem

Kira sözleşmelerinin e-Devlet' taşınması da süreçte olumlu etki yarattı. Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden onaylanırken yıl sonunda emlakçılar da sözleşme süreçlerine dahil edilecek.