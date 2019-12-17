Konut satışında 'kasım' rekoru

17 Aralık 2019

DÜNYA ONLINE

Türkiye genelinde kasım ayında toplam 138 bin 372 konut satıldı. Böylece bugüne kadarki en yüksek 'kasım satışı' yapılmış oldu. Satılan konut, geçen yılın kasım ayına göre baz etkisiyle yüzde 54,4 artış gösterdi. 2018 Kasım ayında 89 bin 626 konut satılmıştı.

İki aydır düşüş var

Baz etkisinin de desteğiyle yıllık bazda yaşanan olumlu tabloya karşın, konut satışı son iki aydır düşüyor. Kasım ayı satışları, ekim ayına göre ise yüzde 3,1 azalışa işaret etti. Haziran ayı ile birlikte canlanmaya başlayan ve eylül ayında 146 bin 900 adetle zirve yapan konut satışları, ekimde 142 bin 800’e adede gerileyerek nispeten zayıflamıştı.



Konut faizlerinin yüzde 1'in altına inmesi, yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3'e çekilmesi ve 150 metrekareden büyük konutlarda KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması piyasayı canlandıran temel faktörlerdi. Bu arada KDV ve tapu harcı teşviklerinin 31 Aralık'ta sona eriyor.

Kredili satış 50 binin altına indi

Kasım ayında 43 bin 911 adet ipotekli konut satıldı. İpotekli satış olarak nitelendirilen kredili konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 725 artarken, ekim ayına göre yüzde 13 azaldı.

İpotekli satışlar, geçen yılla kıyaslandığında ekimde yüzde 525 ve eylülde yüzde 410 artış göstermişti. Kredi ile satılan konut sayısı eylülde 57 bin 811, ekimde 50 bin 411 adetti. Kasımda toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31,7 olarak gerçekleşti.



Yeni konut satışında düşüş sürüyor

Faiz indirimi ve teşviklere rağmen yeni ev alanların sayısında azalış devam ediyor. Geçen yılın kasım ayında 40 bin 821 konut ilk defa el değiştirirken, bu yıl kasımda 48 bin 909 yeni konut satıldı. Ancak yeni konut satışında son 3 aydır düşüş yaşanıyor. Kasımda düşüş önceki aya göre yüzde 2,5 düzeyinde. Ekimde ilk defa satılan konut, eylüldeki 51 bin 393’ten 50 bin 181’e gerilemişti.

İkinci elde 89 bin 463 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,3 artış göstererek 89 bin 463 oldu. İkinci elde bir önceki aya göre yüzde 3,4 düşüş görüldü. İkinci el konut satışlarında İstanbul 16 bin 430 konut satışı ve yüzde 18,4 pay ile ilk sırada yer aldı.

Yabancılar 3 bin 988 konut aldı

Kasım ayında yabancılara 3 bin 998 konut satıldı. Konut satışı yıllık bazda yüzde 14,6, aylık bazda yüzde 6,4 geriledi. Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 575 konut satın aldı.