Konut satışları 100.000 adedin üstünde seyrini sürdürüyor

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 107 bin 785 oldu. Pandemide normalleşme adımlarının güçlü atıldığı geçen yıl temmuz ayında ertelenmiş talep ve kampanyaların da desteğiyle 229 bin 357 konut satışı gerçekleşmişti.

Geçen yıla göre baz etkisiyle gerileyen konut satışları, bir önceki aya göre de 27 bin adet geriledi. Konut satışlarında aylık bazda yaşanan gerileme de kapanma tedbirleri sonrası haziran ayında devreye giren ertelenen talep etkisiyle açıklanabilir. Mayıs ayındaki 17 günlük tam kapanma ve ramazan bayramı tatili dönüşü son 9 ayın en yüksek aylık satışı gerçekleşmişti.



Temmuz ayında konut satışlarındaki düşüşte Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük resmi tatil de etkili oldu.

TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 20 bin 553 olarak gerçekleşti

Kredili konut satışları olarak yorumlanan ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,3 azalış göstererek 20 bin 553 oldu. İpotekli satışlar bir önceki ayda 28 bin adet olmuştu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,1 olarak gerçekleşti.

Sıfır konut satışı 32 bin 672; ikinci el konut satışı 75 bin 113

Temmuz ayında ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 azalarak 32 bin 672 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 oldu. İkinci el konut satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,5 azalış göstererek 75 bin 113 olarak gerçekleşti. Haziran ayında sıfır konut satışı 40 bin 92 adet ikinci el konut satışı ise 94 bin 639 olmuştu.

Satışlar 7 aylık dönemde yüzde 22,7 azaldı

Ocak-Temmuz döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 azalışla 660 bin 595 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 68,6 azalışla 124 bin 721, diğer satış türleri ise yüzde 17,3 artışla 535 bin 874 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 24,5 azalışla 200 bin 550, ikinci el konut satışları yüzde 21,8 azalışla 460 bin 45 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 4 bin 495 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,0 artarak 4 bin 495 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz ayında ilk sırayı bin 951 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 931 konut satışı ile Antalya, 312 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Mersin ve 158 konut satışı ile Bursa izledi.

En çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 712 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 619 konut ile İran, 365 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 198 konut ile Almanya vatandaşları izledi.