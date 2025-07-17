Konut satışları 12 ayın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 107 bin 723 oldu.

Konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre haziranda artış kaydetse de 2024 Haziran ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

En fazla konut 17 bin 656 ile İstanbul, 9 bin 428 ile Ankara ve 5 bin 987 ile İzmir'de satılırken, en az konut ise 38 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 ile Hakkari'de satıldı.

Konut satışları yılın ilk yarısında yüzde 26,9 arttı

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 oranında artarak 691 bin 893 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışı 14 bin 484 oldu

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 oranında artarak 14 bin 484 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100,5 oranında artarak 103 bin 90 oldu.

Haziran ayında 3 bin 384; Ocak-Haziran döneminde ise 24 bin 446 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 93 bin 239 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 oranında artarak 93 bin 239 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 oranında artarak 588 bin 803 oldu.

İlk el konut satış sayısı 33 bin 569

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,0 oranında artarak 33 bin 569 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 oranında artarak 207 bin 624 olarak gerçekleşti.

74 bin 154 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 oranında artarak 74 bin 154 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 oranında artarak 484 bin 269 olarak gerçekleşti.

Yabancılara haziranda bin 565 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak bin 565 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 603 ile Antalya, 521 ile İstanbul ve 128 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 oranında azalarak 9 bin 354 oldu.

En çok konut satışı Ruslara

Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 326 ile Rusya Federasyonu, 111 ile Ukrayna ve 109 ile İran vatandaşlarına yapıldı.