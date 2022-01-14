Konut satışları 2021'de geriledi

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul'u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli satışların payı yüzde 20 oldu

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,3 artış göstererek 45 bin 260 oldu.

Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6 azalışla 294 bin 530 oldu.

2021 yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,7 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları ise yüzde 0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak kayıtlara geçti. İlk el konut satış oranı yüzde 30,9, ikinci el konut satış oranı yüzde 69,1 oldu.

Yabancıya satış yüzde 43,5 yükseldi

Yabancıların satın aldığı konut sayısı geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 43,5 yükseldi. Geçen yıl toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,9 oldu, 2021'de ilk sırayı 26 bin 469 konut satışıyla İstanbul alırken, bu kenti sırasıyla 12 bin 384 konut satışıyla Antalya, 3 bin 672 konut satışıyla Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Geçen ay yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 300 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 1827 konut satışıyla Antalya, 489 konut satışıyla Ankara izledi.

İran vatandaşları geçen yıl Türkiye'den 10 bin 56 konut satın alırken, İran'ı, 8 bin 661 konutla Irak ve 5 bin 379 konutla Rusya vatandaşları izledi.

Aralık 2021'deyse İran vatandaşları Türkiye'den 1462 konut aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 1039 konutla Irak, 885 konutla Rusya vatandaşları izledi.

Üçte birini kadınlar aldı

Türkiye genelinde 2021 yılında erkekler yüzde 54,9 payla 819 bin 730, kadınlar yüzde 34 payla 506 bin 495 konut sahibi olurken, yüzde 1,9 payla 28 bin 900 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

İstanbul'da kadınlar 83 bin 226, erkekler 142 bin 120, kadınlar ve erkekler ortak olarak 6 bin 962 konut satın aldı.