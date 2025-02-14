Konut satışları hız kesmiyor: AYİDER Başkanı Hakan Şişik yıl sonu hedefini paylaştı!

Türkiye’de konut piyasası 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 112 bin 173 oldu. Son dönemde faiz indirimleri ve artan enflasyon karşısında yatırımcıların yöneldiği konut piyasasında hareketlilik devam ediyor.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, konut satışlarındaki bu ivmenin yıl boyunca sürebileceğini ve 2025 sonunda 1,5 milyon konut satışının aşılabileceğini söyledi.

Şişik, özellikle faiz indirimleri sonrası konut alımlarının hızlandığını belirterek, "Geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren faiz oranlarındaki düşüşün konut talebini artıracağını öngörüyorduk. Nitekim 2024’e güçlü bir giriş yaptık" dedi.

Faiz oranlarının yüksek olmasına rağmen vatandaşların artan kira fiyatlarından kaçınmak ve enflasyona karşı birikimlerini korumak için konuta yöneldiğini dile getiren Şişik, "Piyasada daha düşük metrekareli konutlara talep artarken, peşin alımlarda indirim fırsatlarından yararlananların sayısı da yükseliyor. İpotekli satışlarda görülen yükseliş de bunu destekliyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle konut sahipliği oranlarının düşmesinin, kiracılıktan ev sahipliğine geçiş eğilimini hızlandırdığına dikkat çeken Şişik, "Gayrimenkul her zaman güvenli bir yatırım aracı olmuştur. Faiz indirimleri devam ettiği sürece konut piyasasında hareketliliğin süreceğini düşünüyoruz. Yıl sonunda 1,5 milyon konut satışı hedefine ulaşmamız, hatta bu rakamı aşmamız mümkün görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.