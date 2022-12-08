Konut satışları yüzde 11,4 artışla 1 milyon 57 bin 193 olarak gerçekleşti

Türkiye gayrimenkul sektörünün bileşenleri sürdürülebilir, sağlıklı ve mutlu bir gelecek ve ortak yarar adına 6. kez RE360 Gayrimenkul Buluşması’nda bir araya geldi.

Alkaş'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da gerçekleşen RE360’da kamudan özele, hizmet üreteninden yatırımcısına sektöre yön veren tüm paydaşlar buluştu.

Sektörün Ortak Akıl Ortak Yarar Platformu RE360’ın bu yıl, "Yeni Yüzyılda Türkiye’den Globale" ana teması ile oluşturulan konferans içeriğinde gayrimenkul sektörünün duayen isimleriyle gayrimenkul sektörünün uluslararası arenada markalaşma süreçleri, ihracat atağındaki hedefleri, yabancıya satışın artan ivmesi, sektördeki dijital dönüşümdeki son durumu ele alındı.

"Konut satışları yüzde 11,4 arttı"

Açıklamada RE360’daki konuşmasına yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, sürdürülebilirlik kavramının gayrimenkul sektörü için önemine dikkati çekerek, "Dünyada uygulanan yeşil bina uygulamaları enerji verimliliği açısından son derece önemli. O nedenle biz de Türkiye’de Yeşil Bina Sertifika Sistemi’ni hazır hale getirdik. 2022’nin ilk 9 ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 1 milyon 57 bin 193 olarak gerçekleşti. 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerleyerek Türkiye’nin Yeni Yüzyılı’na hazırlanıyoruz, bu başarı sizin eseriniz" ifadelerini kullandı.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer de, sektörde uluslararası iş birliklerinin gerçekleşebilmesi için bu etkinliklerden vazgeçilmemesi gerektiğini, kendileri de konferans için Cumhuriyetin 100. yılına girerken sektör temsilcilerine dünyayla rekabet edebilmek ve ihracatı yükseltebilmek adına çok değerli konuklar seçtiklerini kaydetti.

Alkaş & HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş da, Cumhuriyetin yeni yüzyılına geçerken Türkiye ve globale açılımın bu toplantı sayesinde deneyim kazanılan daha farklı, yenilikçi, yaratıcı fikirlerin ortaya çıktığı bir çalışma olmasını dilediğini aktardı.

Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, ihracat yönetiminde teknolojinin payının Çin’de yüzde 30, ABD’de yüzde 20 iken Türkiye’de yüzde 3 olduğunu aktararak, "Bu alanda gelişmek için teknolojinin arkasından gitmeliyiz, üniversitelerle özel sektörü dirsek temasına sokmalıyız. Doğru insanları yetiştirmek kadar yetiştirilmiş çalışanları nasıl kullandığımız da önem taşıyor." önerisinde bulundu.

"Akıllı ve vicdanlı şehirler yapmalıyız"

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, 2022'nin gayrimenkul sektörü açısından yoğun bir dönem olduğunu belirterek, "Arsa alımları yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseldi. Yapılan araştırmalara göre sektörde en çok talep edilen kavramın 'şefkat' olduğu ortaya çıktı. Biz de sektörde akıllı ve vicdanlı şehirler yapmak için elimizden geleni yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AVM'lerin istihdama katkısı yüzde 7,4

Etkinliğin "Türkiye Ekonomisi ve Sosyal Yaşama Katkılarıyla AVM’ler Değerlidir" başlıklı panelinde Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin Ernst&Young liderliğinde gerçekleştirdiği raporun sonuçlarına yer verildi.

Ernst and Young Orta ve Doğu Avrupa Sermaye & Borç Danışmanlığı Lideri ve şirket ortağı Orçun Makal 2021 yılı itibarıyla Türkiye’de 442 adet AVM’ye ulaşıldığını belirterek," Türkiye’deki toplam gelirin yüzde 3,6’sı, toplam vergilerin de yüzde 1,5‘i AVM’lerden geliyor. AVM'ler 2,1 milyon kişiye istihdam sağlıyor, bu da Türkiye istihdamının yüzde 7,4’ünü oluşturuyor" bilgisini verdi.​​​​​​​