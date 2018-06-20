Konut satışlarında 3 ay sonra ilk artış

20 Haziran 2018

Ziraat Bankası öncülüğünde mayıs ayında başlatılan ve toplam 4 bankanın katıldığı, 'konut kredisinde 120 ay yüzde 0.98 faiz' kampanyası konut satışlarına hareketlilik getirdi. Bankaların faiz indirimi sonrası 41 konut üreticisinin başlattığı 'yüzde 5 peşinat, yüzde 20 indirim' kampanyası da ilk satışlara doping oldu. Satışlardaki 3 aylık düşüş trendi tersine döndü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre mayıs ayında satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artarak 119 bin 655 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan ipotekli satışlarda yüzde 30'ların üzerinde seyreden düşüşler de yavaşlamış oldu. İpotekli satışlardaki düşüş mayısta yüzde 11,4 olarak kaydedildi.

Ocak ayına olumlu bir hava başlayan konut satışları, şubatta yüzde 5,4, martta yüzde 14, nisanda yüzde 9,9 düşüş göstermişti.

Konut satış sayıları, 2017-2018

İstanbul ilk sırada

Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 61 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 919 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 7 bin 028 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 40 konut ile Bayburt ve 45 konut ile Şırnak oldu.

İpoteklide düşüş son bulmadı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 oranında azalış göstererek 36 bin 865 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 100 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 51,3 ile Bilecik oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında artarak 82 bin 790 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 961 konut satışı ve yüzde 16,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 69,6 oldu. Ankara 7 bin 600 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 737 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Hakkari oldu.

55 bin konut ilk kez satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 55 bin 502 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 222 konut satışı ve yüzde 16,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 338 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 984 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artış göstererek 64 bin 153 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 839 konut satışı ve yüzde 16,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54 oldu. Ankara 7 bin 581 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 44 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara satışta önemli artış

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 artarak 2 bin 415 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2018’de ilk sırayı 854 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 595 konut satışı ile Antalya, 141 konut satışı ile Bursa, 108 konut satışı ile Yalova ve 96 konut satışı ile Ankara izledi.

Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 407 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 217 konut ile İran, 206 konut ile Suudi Arabistan, 165 konut ile Rusya Federasyonu ve 131 konut ile Afganistan izledi.

Ziraat Bankası'nın öncülüğünde başlatılan kampanyaya Şekerbank, Vakıfbank ve Halkbank katılıyor. Bu dört banka haricinde Türk Ekonomi Bankası (TEB) da destek olarak faizi 60 ay vade için yüzde 0,99 seviyesine çektiğini duyurmuştu. Kampanya 500 bin TL'nin altındaki kredi kullanımlarında geçerli. Toplam süresi 3 ay olan kampanyanın bitimine yaklaşık 2 aydan az bir süre kaldı.

Konut fiyatlarına 'faiz' zammı