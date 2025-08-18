Konut talebi arttı, fiyatlarda reel düşüş devam ediyor

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporu, konut piyasasının son durumunu ortaya koydu. Temmuz 2025 verilerine göre hem satılık hem de kiralık konut taleplerinde önemli bir artış yaşandı.

Rapora göre, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte satılık konut talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 20,4 artışla 163,0 seviyesine yükseldi. Kiralık konut talep endeksinde de yüzde 8,3'lük bir artış gözlendi. Rapora göre geçen yılın temmuz ayına kıyasla endeks yüzde 14,5 daha yüksek ölçüldü.

Fiyatlarda reel düşüş devam ediyor

Raporda, konut fiyatlarındaki yıllık reel değişimlerin negatif seyrini sürdürdüğü belirtildi. Temmuz ayı itibarıyla ülke genelinde satılık konutların reel fiyatında yıllık yüzde 4,2'lik bir düşüş yaşandı. Bu oran İstanbul'da yüzde 2,6 ve İzmir'de yüzde 2,8 olarak kaydedildi. Bu düşüş trendine karşın, Ankara'da yıllık reel fiyat değişimi yüzde 3,1 ile pozitif kalmayı başardı.

Kira piyasasında ise ülke genelinde reel fiyatlarda yüzde 1,3'lük bir düşüş yaşandı. İstanbul'da kiralar reel olarak yüzde 4,3, Ankara'da ise yüzde 2,5 arttı. Buna karşılık, İzmir'de reel kira fiyatları yüzde 0,7 oranında geriledi.

2023 Temmuz’dan bu yana düşüş eğiliminde olan ülke genelindeki reel konut satış fiyat endeksi, Temmuz 2025’te bir önceki aya göre 1 puan gerileyerek 155 seviyesine indi.

BETAM, yayınladığı kira endeksine dair önemli bir not da paylaştı. Raporda, "yeni kiraya verilmek üzere ilan edilen" konutların fiyat artışlarının baz alındığı, ancak ilan fiyatlarının gerçekleşen kiralama fiyatlarını yansıtmıyor olabileceği belirtilerek, doğrudan enflasyon hesabına yönelik bir endeks olarak kullanılmasının uygun olmadığına dikkat çekildi. TÜİK'in kira endeksinin ise "aynı evde oturmaya devam eden kiracıların yaşadığı" fiyat artışını yansıttığı vurgulandı.