Konut üretiminde rekor hareketlilik: Ruhsat sayısı son 9 yılın zirvesinde

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Yılın birinci çeyreğine ilişkin TÜİK'in açıkladığı yapı izin istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, ocak-mart döneminde yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,6, daire sayısı yüzde 37 ve yüz ölçümü yüzde 26,1 arttı.

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı 34 bin 579'a, daire sayısı 232 bin 252'ye, yüz ölçümü ise 44 milyon 406 bin 211 metrekareye yükseldi. Bina sayısında son 5 yılın, daire ve yüz ölçümde ise son 9 yılın zirvesi görüldü. Özellikle önceki yıllarda deprem konutları nedeniyle yaşanan artışa rağmen daire sayısında 2017'den sonraki en yüksek rakamın görülmesi, konut arzını artırmaya yönelik yatırımların hız kazandığına işaret etti.

Bu görünüm, yüksek finansman maliyetleri ve talepteki görece yavaşlamaya rağmen sektörün orta ve uzun vadeli konut ihtiyacını karşılamaya yönelik üretim iştahını koruduğunu ortaya koydu.

Yatırımlar yeniden hız kazandı

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, yapı ruhsatlarındaki artışın ertelenen projelerin yeniden devreye girmesinden kaynaklandığını ifade ederken, son iki yılda yüksek finansman maliyetleri nedeniyle beklemede kalan yatırımların, konut arzındaki yetersizlik ve kentsel dönüşüm ihtiyacının etkisiyle yeniden hız kazandığını söyledi. Maliyet artış hızının yavaşlamasının da yatırım kararlarını desteklediğini vurguladı.

Ekiz, maliyetlerdeki yükselişin tamamen ortadan kalkmadığını ancak önceki dönemlerde görülen sert artışların geride kaldığını belirterek, bu durumun proje planlamasında öngörülebilirliği artırdığını ve üretim kararlarını kolaylaştırdığını dile getirdi.

Kentsel dönüşüm projeleri ruhsatları artırdı

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik ise sektörün genelinde tam bir hareketlilikten söz etmek için erken olduğunu, ancak ertelenen arzın yeniden devreye girdiğini ifade etti. Şişik, özellikle kentsel dönüşüm projelerinin ruhsat artışlarında belirleyici olduğunu söyledi.

Şişik, maliyetlerdeki artış hızının kontrol altına alınmasının üreticilerin önünü daha net görmesini sağladığını ve bu durumun konut üretim sürecini hızlandırdığını belirtti. Yüksek faiz ortamına rağmen nitelikli konut talebinin sürdüğünü, güçlü sermayeye sahip firmaların ise projelerini hızlandırdığını ifade etti.

Kentsel dönüşüm odaklı projeler, devlet teşvikleri ve ruhsat süreçlerindeki dijitalleşmenin sektördeki ivmeyi desteklediği belirtilirken, mali yapısı güçlü üreticilerin yeni projelere yöneldiği kaydedildi.