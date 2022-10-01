Konut yapılacak arsa sayısı 1 milyona çıkarılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini duyurduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu: "Gençlerimizin, emeklilerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin, genç kardeşlerimizin kontenjanlarının olduğu ve rekor başvuru sayısına ulaştığımız projemizi de kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Burada Cumhurbaşkanımız, bir müjdeyi daha milletimizle paylaştı. Altyapısı hazırlanmış arsa sayısını 1 milyona çıkardı. 1 milyon konut yapılacak arsamızı, altyapısını, elektriğini, suyunu, yolunu yapmak suretiyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bize de vakit kaybetmeden inşallah arsalarımızı illerde belirlemek suretiyle gerek kira noktasında gerek konut fiyatlarının düşme noktasındaki bu kararlı adımımızı 81 ilimizde 622 ilçemizde atmış olacağız. 25 Ekim'de de aynı anda 5 bin konutluk temelimizi atıyor olacağız."

Konya'da da bu kapsamda 7 bin 655 konut ayırıldığını ifade eden Kurum, kentte 500 sanayi ve iş yeri olmak üzere 11 bin 390 konutluk arsa temini yapıldığını vurguladı.

Projeye 5 milyonu aşkın başvuru gerçekleşti

Kurum, bir gazetecinin, muhalefetin sosyal konut projelerine yönelik eleştirisini hatırlatması üzerine, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 81 ilde 20 yıldır sosyal devlet anlayışıyla çalıştığını söyledi. TOKİ'nin sadece konut yapmadığını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti: "Konutun dışında yeşil alanlarıyla, parklarıyla, sosyal donatılarıyla 26 bin sosyal donatıyı da içinde yapmış bir kuruluştan bahsediyoruz. 20 yıllık süreçte 1 milyon 170 bin konutu yapmış, vatandaşına teslim etmiş bir kuruluştan bahsediyoruz. Bu iradeyi ortaya koyan da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bütün dünyanın durduğu ve sosyal devlet anlayışının rafa kalktığı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize 500 bin sosyal konut, 250 bin sosyal konut arsası ve 50 bin iş yerinden oluşan 800 bin bağımsız birimlik, 'ilk evim, ilk iş yerim' projesini sunmuştur. Milletimiz büyük bir teveccüh göstermiştir ve 5 milyonu aşkın başvuru karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız, konut yapılacak arsa sayısını da bir milyona çıkarma talimatı verdi. Inşallah onu da çalışıp milletimizle paylaşacağız."

Konutlar 2 yıl içinde teslim edilecek

Kurum, bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut yaptıklarını ve vatandaşa teslim ettiklerini anımsatarak, şöyle devam etti: "Onlar altılı masa etrafında gelecek kaygısı çekerken biz milletimize hizmet ediyoruz. 20 yıldır vatandaşımıza ne söz verdiysek o sözlerin hepsini tuttuk. Hastane dedik, yaptık. Havalimanı dedik, yaptık. Üniversiteler dedik, üniversiteleri yaptık. Köprülerimizi, yollarımızı, sanayi ve tarım alanlarımızı, Türkiye'nin bir ucundan bu ucuna baştan aşağı hemen hemen tüm alanlarda devrim niteliğindeki yatırımları yaptık. Bu yatırımları yapan, bu iradeyi ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onlar, bu iradenin neler yapabileceğini görmek istemiyorlar. Onlara hiçbir zaman kulak asmadık. Her zaman işimize odaklandık. Eserlerimizi yaptık ve eser siyasetini yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Nasıl 1 milyon 170 bin konut yapıldıysa söz verdiğimiz gibi bu sosyal konutlarımızı da 25 Ekim'de 5 bin konutun temelini atmak ve etaplar halinde konutlarımızı 2 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız."

"Vatandaşımıza söz verdiğimiz projeleri teslim edeceğiz"

İktidar olarak açıkladıkları tüm projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Kurum, "100 bin sosyal konut projesi açıkladık, 95 bininin ihalesini yaptık. Diğerleriyle alakalı da yine baksınlar aynaya, ya muhalefet belediyelerinden kaynaklı ya da onların bağlı olduğu kuruluşların yapması gereken sorumlulukları yapmadığından kaynaklı problemler yaşıyoruz ama onları da yapacağız. Onlara rağmen, onlar istemese de bu projelerimizi yapacağız ve vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz." diye konuştu.