KONUTDER 2026 beklentisini açıkladı: Konutta canlanma ve fırsat sürecek

Türkiye'de konut satışları, 2025'te 1 milyon 688 bin 910'a ulaşarak, TÜİK tarafından verilerin yıllık olarak derlendiği 2013'ten bu yana en yüksek rakama ulaştı. Bundan önceki en yüksek rakam, 1 milyon 499 bin 316 ile 2020'de kaydedilmişti.

Geçen yıl, 2024'e göre konut satışlarında yüzde 14,3 artış yaşanırken en fazla satış yapılan iller 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir oldu.

İpotekli konut satışları, yüzde 49,3 artarak 236 bin 668'e, ilk el satışlar yüzde 11,6 artışla 540 bin 786'ya, ikinci el konut satışları yüzde 15,6 yükselişle 1 milyon 148 bin 124'e ulaştı. İlk el konut satışlarının, uzun bir aranın ardından 500 bin adedi aşması ve son 7 yılın en yüksek değerine çıkması dikkati çekti. Geçen yıl yeniden 1 milyonu aşan ikinci el konut satışlarında da tüm zamanların rekoru kırıldı.

Aralıkta, Türkiye genelinde konut satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 artarak 254 bin 777'ye yükselirken bu rakam tüm zamanların en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti.

"Sektör 2025'te toparlanma patikasına girdi"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, sektör açısından verimli bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, rekorların yanı sıra birinci el konut satışlarında 2019'dan bu yana en yüksek seviyenin görüldüğünü söyledi.

Enflasyon ve kredi faizlerindeki düşüşün etkisinin yıl içinde hissedildiğini belirterek kredili satışlardaki artışa dikkati çeken Yılmaz, "Yıl sonu verilerini olumlu değerlendiriyor ve sektörün 2025'te belirli bir toparlanma patikasına girdiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de faizlerin düşmesi, emtia fiyatlarının artışının yavaşlaması ve enflasyon seyrinin aşağıya inmesiyle bu yeniden canlanma trendinin devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Yılmaz, konutun uzun vadede barınma ihtiyacını karşılayan ve değerini koruyan önemli bir yatırım aracı olmaya devam ettiğine işaret ederek, reel fiyatlara bakıldığında, konutun hala güçlü bir getiri potansiyeli sunduğunu aktardı. 2026'da birinci eldeki satışların, ikinci el satışlardaki artış hızına daha fazla yaklaşacağını öngördüklerinin altını çizen Yılmaz, ruhsat verilerinin de bu beklentiyi desteklediğini kaydetti. Konut geliştiricilerinin ertelenmiş konut alım taleplerini karşılamaya yönelik yatırımlara yeniden hız verdiğini ve arz tarafında daha dengeli bir döneme girildiğini ifade eden Yılmaz, konut kredilerine yönelik kısıtların kaldırması talebinde bulundu.

"Faizlerin düşüşe geçmesi, satışların artmasında etkili oldu"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de faizler yüksek seyrederken konut fiyatlarındaki ateşin kısıldığını belirterek, "Faizlerin düşüşe geçmesi ve kiraların yüksek olması, insanları ev sahipliğine yönlendirdi. Konutta, fiyatların yeniden yükseleceği görüşü de alımı artırdı. Her ne olursa olsun, konut güvenli bir liman ve yılın ikinci yarısında altın ve gümüş yatırımcısının elindekileri bozdurmasıyla, konuta yeniden bir yönelim olacaktır." ifadesini kullandı.

Şu anda, 2026 yılına ilişkin verisel bir tahminde bulunmanın zor olduğunu dile getiren Şişik, "Deprem bölgesindeki konut projelerinin hayata geçmesi, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 2025 rakamlarına yakın bir satış rakamı gelecektir. Aynı zamanda tasarruf finansman sistemlerine yöneliş, markalı konut projelerinin kendi ödeme koşullarını sunması, bankaların konut kredilerini yüzde 2,5'in altına indirmesi de konut satışlarında bir etken. Geçen yıl nakde ihtiyaç duyulan dönemlerde, peşin alımlara indirim sağlanması da konut satışlarını artırdı. Konut, her zaman kendi içinde fırsat barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şişik, bu yıl kentsel ve yeşil dönüşümün daha önemli hale geleceğine değinerek bu alandaki faaliyetlerin hızının artarak sürmesini beklediklerini söyledi.

"Kiraların satın alma taksitlerine yaklaşması konut alımını artırdı"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de konutun artık sadece barınma değil, değer koruma aracı olduğunu belirterek, "Satışların önemli bir kısmı, ipotekli değil. Döviz, altın ve ticaret geliri olan kesimler, şirketler ve yatırımcılar faizi beklemeden alım yaptı." dedi.

Ekiz, kiraların satın alma taksitlerine yaklaşmasının konut alımını artırdığını vurgulayarak, "2025 rekoru bir son değil, bir geçiş noktasıdır. 2026'ya girerken konut sektörü daha seçici ama talebi canlı bir yapıya evrilecek. Bugün satılamayan konut, yarın bulunamayacak." diye konuştu.

"Rekorlar, gayrimenkule olan talebin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan da açıklanan rakamların ve rekor satışın gayrimenkule olan talebin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi. Faizlerindeki düşüşün ardından, mevduattaki vatandaşların, altın yatırımcılarının ve ileride konut fiyatlarının yükseleceğini düşünenlerin, konut almasının satışlardaki etkisinin yüksek olduğunu dile getiren Akdoğan, 2025'te konut kredilerinde faiz oranının yüzde 4,50'den yüzde 2,50'lere kadar gerilediğini hatırlattı.

Akdoğan, "Özellikle yüksek kira veren vatandaşlar yüksek kira ödemek yerine birikimlerini vererek konuta yöneldi. Gayrimenkulün güvenilir bir yatırım amacı olması da rekoru getirdi." şeklinde konuştu.

Konut sahipliği oranlarının, vatandaşların bu ilgisinin süreceğine işaret ettiğini kaydeden Akdoğan, reel olarak fiyatların düştüğü bu dönemlerin, konut alımı için uygun olduğunu bildirdi. 2026'yı sektörde bir denge yılı olarak gördüklerine değinen Akdoğan, "Bu yıl sosyal konutların ve kiralama amaçlı yapılacak sosyal konutların, daha fazla konuşulduğu bir dönem olacak. Talep tarafında çok ciddi bir canlılık yaşanabilir ve 2025 verilerinin tekrar ettiği bir yıl görebiliriz." dedi.

"Son iki yılda ertelenmiş talep devreye girdi"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin ise rekoru tek bir faktörle açıklamanın mümkün olmadığını belirterek, "Enflasyona karşı konutun güvenli liman olarak görülmesi, son iki yılda ertelenmiş talebin devreye girmesi, deprem sonrası yer değiştirme ve yeniden yapılanma ihtiyacı, kiraların hızlı artışıyla birlikte, 'kiracı kalmak yerine, sahip olma' eğiliminin güçlenmesi, bu tabloyu belirleyen ana unsurlar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Konutta hala seçici davranan alıcılar için fırsatların olduğu bir dönemden söz edilebileceğini vurgulayan Şahin, bu yıl satış adetlerinde yüksek seviyelerin korunmasını, ancak fiyat artışlarının daha dengeli ve seçici ilerlemesini beklediklerini anlattı.

Şahin, faizlerde olası bir gevşeme ve ekonomik öngörülebilirliğin artması halinde, sıfır ve markalı konut satışlarında yeniden hareketlenme yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.

"Bu yıl sosyal konut üretimi öne çıkacak"

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de deprem bölgesindeki üretimin ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin satışların artmasındaki önemli etkenlerden olduğunu bildirerek, verilerin vatandaş açısından konutun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Bu yıl, özellikle sosyal konut üretiminin öne çıkacağını dile getiren Özgün, özel şirketlerin de orta ve alt gelir gruplarına yönelik projeler hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün ise konut satın almak isteyen müşteriyi kaçırmak istemeyen ve elinde stoku bulunan inşaat sahiplerinin uyguladığı indirim kampanyalarının, satış rakamlarına olumlu yansıdığına işaret ederek, "Oturmak için konut almak isteyenlerin bir kısmı, ödeme şartlarının düzelmesini ve kredi faiz oranlarının düşmesini beklese de bir kesim de 'bir an önce daire alalım ki faizler düşünce talep nedeniyle fiyatlar yükselir ve bu rakamlara bir yer bulamayız' endişesiyle alım yaptı. 2026'nın, çok daha iyi bir yıl olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.