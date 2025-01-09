Konutta 2024 durgunluğu 'son buluyor': 800 bin konut ihtiyacı için çözümler yolda

2024 yılında durgun bir dönem geçiren konut sektörü, 2025 yılında ekonomideki toparlanma sinyalleriyle hareketlilik kazanmayı hedefliyor. Uzmanlar, konut arzında artış ve konut kredi faiz oranlarındaki düşüş beklentilerinin sektörü yeniden canlandıracağını belirtiyor.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, faiz indirimlerinin sektöre büyük bir ivme kazandıracağını ifade ederek, "2025 yılı sonuna doğru konut kredisi faiz oranlarının yüzde 2 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Finansmanın kolaylaşmasıyla birlikte gayrimenkul talebi artacak, ancak bu durum fiyatlarda da yükseliş yaratabilir" dedi.

Kamunun konut üretimine desteği devam ediyor

Özelmacıklı, devlet destekli projelerin konut arzında iyileşme yaratacağını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye’nin yıllık 800 bin konut ihtiyacı var. Ancak bu ihtiyacı tam anlamıyla karşılayamıyoruz. Devletin başlattığı 250 bin konut projesinin ihale süreçleri tamamlanıyor. Bu projelerin teslimiyle birlikte arz tarafında önemli bir rahatlama yaşanacak."

2024’te konut satışlarında düşüş

2024 yılı boyunca ipotekli konut satışlarının toplam satışlar içindeki payının yüzde 10 seviyelerine kadar düştüğünü ifade eden Özelmacıklı, bunun yüksek faiz oranlarından kaynaklandığını vurguladı. 2024 yılı sonunda toplamda 1 milyon 400 bin civarında konut satışı gerçekleşirken, bu satışların yalnızca 150-160 bininin kredili olduğu açıklandı.

Yeni projeler fiyatları dengede tutabilir

Sektör temsilcileri, yeni projelerin hayata geçmesiyle hem konut ihtiyacının karşılanacağını hem de fiyatların dengeleneceğini öngörüyor. Özelmacıklı, "Konut üretimindeki artış hem arz-talep dengesini sağlayacak hem de piyasalarda bir istikrar yaratacak" dedi.

Faiz indirimi ile daha erişilebilir konut kredisi

Sektör yetkilileri, 2025 yılında faiz oranlarının düşmesiyle birlikte konut finansmanının daha erişilebilir hale geleceğini ve ipotekli konut satışlarında yeniden artış görüleceğini belirtiyor. Faiz oranlarının yüzde 2 seviyelerine inmesiyle birlikte özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların bu fırsatlardan yararlanması bekleniyor.