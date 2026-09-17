Konutta ağustos tablosu belli oldu: İpotekli satışlar arttı, ilk ve ikinci el düşüş yaşadı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde ağustos ayında 127 bin 410 konut satışı gerçekleştirildi.

Satışların 44 bin 378'ini ilk el, 83 bin 32'sini ise ikinci el konutlar oluşturdu. İlk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalırken, ikinci el konut satışlarında yıllık düşüş yüzde 19,4 olarak kaydedildi.

Toplam konut satışları içinde ilk el konutların payı yüzde 34,8, ikinci el konutların payı ise yüzde 65,2 oldu.

İpotekli satışlar arttı

Konut satışlarında genel görünüm zayıflarken ipotekli satışlarda artış dikkat çekti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 22 bin 131'e yükseldi.

Diğer konut satışları ise aynı dönemde yüzde 18,3 azalarak 105 bin 279 oldu. Toplam satışlar içerisinde ipotekli konut satışlarının payı yüzde 17,4, diğer satışların payı yüzde 82,6 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda sınırlı artış

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5, ikinci el konut satışları yüzde 19,4 geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 3,5, ikinci el konut satışları yüzde 0,7 arttı.

Yabancılara konut satışında Ruslar ilk sırada

Yabancılara yapılan konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak bin 938'e çıktı. Yabancılara satışların toplam konut satışları içerisindeki payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-ağustos döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 13 bin 141'e geriledi.

Ülke uyruklarına göre ağustosta en fazla konut satışı 343 adetle Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusları 147 konutla Ukrayna, 140 konutla İran vatandaşları izledi.

İş yeri satışlarında farklı tablo

TÜİK verilerine göre ağustosta 5 bin 172 ilk el, 10 bin 765 ikinci el olmak üzere toplam 15 bin 937 iş yeri satıldı.

İlk el iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 11,1 azaldı.

İpotekli iş yeri satışlarında ise güçlü artış görüldü. İpotekli satışlar yıllık bazda yüzde 67,6 artarak 652'ye yükseldi. Diğer iş yeri satışları yüzde 8,1 azalışla 15 bin 285 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 5 azalırken, ikinci el iş yeri satışlarında değişim olmadı.