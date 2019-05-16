Konutta artış kısa sürdü

16 Mayıs 2019

TÜİK verilerine göre konut satışları Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında azalarak 84 bin 403 oldu.

Ocak'ta 72 bin 937 ve Şubat'ta 78 bin 450 seviyesinde gerçekleşen satışlar Mart ayında 105 bin 46 adete yükselmişti.

Söz konusu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 61,3 oranında düşüş göstererek 10 bin 793 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti.

İlk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 azaldı ve 33 bin 443 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 39,6 oldu. İkinci el satışlar ise yüzde 8,3 azalış göstererek 50 bin 960 adet oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artarak 3 bin 720'ye ulaştı. Nisan ayında yabancılar sırasıyla en çok İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Yalova'dan konut aldı. Söz konusu ayda sırasıyla en çok Irak, Suudi Arabistan, İran, Kuveyt ve Rusya vatandaşları Türkiye'den konut edindi.