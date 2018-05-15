Konutta büyük kampanya bugün başladı

15 Mayıs 2018

Son iki çeyrektir düşüş trendine giren konut satışlarını canlandırmak adına hükümetin son günlerde attığı adımların ardından, gayrimenkul sektörünün çatı örgütleri GYODER, İNDER ve KONUTDER de 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı.

Konuya ilişkin toplantıda dağıtılan basın bültenine göre, kampanya 15 Haziran'a kadar 30 gün süreyle geçerli olacak.

Kampanya kapsamında ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek. Kampanya boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı da taahhüt ediliyor. Kampanya 40 firmayı kapsıyor.

Konut sektörünü canlandırmak adına hükümet geçtiğimiz günlerde tapu harçlarında indirime gitmiş, bazı konutlarda yüzde 18 olan KDV oranını da yüzde 8'e düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından kamu bankaları öncülüğünde bankalar konut kredi faizlerini yüzde 1 sınırının altına çekmeye başlamıştı.

Kaynak: Reuters