Konutta daralma sürdü

17 Nisan 2019

TÜİK verilerine göre Mart 2019'da konut satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalışla 105 bin 46'ya geriledi.

Bu dönemde ipotekli satışlar yüzde 30,6 düşüşle 22 bin 762 oldu. Toplam satışlar içinde ipoteklilerin payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışlar ise yüzde 71,3 artışla 3 bin 129 seviyesine geldi. Yabancıların ilk tercisi 1.520 konut ile İstanbul olurken, en çok alımı 584 konut ile Iraklılar yaptı.