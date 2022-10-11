Konutta kampanya rüzgarı erken başladı

Leyla İLHAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, orta ve üst gelir grubunu ev sahibi yapmaya yönelik kampanyası bazı özel sektör firmalarını erken harekete geçirdi. Bakanlığın 25 Ekim gibi açıklaması beklenen kampanya kapsamında; düşük peşinat, düşük faiz ve vadeli satış üzerinde çalışılırken, markalı konut üreten bazı firmalar Bakanlığı beklemeden kampanyalarını erkenden duyurmaya başladı.

Tahincioğlu, 3 yıl 0,99 faizle satacak

Tahincioğlu da söz konusu tarihi kampanya doğrultusunda çalışmalarını erken başlattı. Nidapark Çengelköy projesinden ev sahibi olmak isteyenler için yeni kampanya ile ödeme seçenekleri sundu. Yüzde 10 taksitli peşinat verilerek ev sahibi olunabilen kampanya kapsamında, 36 ay 0,99 vade farkıyla ödemeler 2023 yılında başlıyor. 12 blok 207 konuttan oluşan Nidapark Çengelköy’de, büyüklükleri 135- 450 metrekare arasında değişen 6 farklı tipte konut seçeneği Bulunuyor. Kampanya detayları hakkında bilgi veren Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu; “Son günlerde sektörümüzde konuşulan konut kampanyalarını heyecanla takip ediyoruz. Biz de Tahincioğlu olarak geliştirdiğimiz ödeme planları ile sektördeki tarihi kampanyalara destek sağlıyor, konuta erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Nidapark Çengelköy projemizde ev sahibi olmak isteyenlerin vereceği yüzde 30 peşinatı kendi içinde üçe bölüyor ve yüzde 10 taksitli peşinat ile başlamalarını sağlıyoruz. Toplam tutarın yüzde 10 ve yüzde 15’lik kısmı için iki ara ödeme alıyoruz. Kalan yüzde 45’lik kısmı ise 36 ay yüzde 0,99 vade farkı ile firma bünyemizde eşit taksite bölüyoruz. Taksitlerin ödemesine ise 2023 yılında başlanıyor” diye konuştu.

24 ay vade imkanı sağlıyor

BOSS4 Gayrimenkul Projeler Satış & Pazarlama Koordinatörü Deniz Yavuz, Bahçeşehir’deki villa projeleri Alya Bahçe için yeni bir kampanya yaptıklarını söyledi. Kampanyada yüzde 35 peşinat ve kişiye özel ara ödeme seçenekleri ile esnek ödeme planları sunabildiklerini anlatan Yavuz, “10 milyon TL’nin üzerindeki projelerde kredi kullanımı kaldırıldığı için borcunun tamamını peşin ödemek istemeyen müşteriler için krediye alternatif bir ödeme planı sunmuş oluyoruz. Bunu 24 aya kadar vadelendiriyoruz” dedi.

Peşinde yüzde 10 indirim

Siltaş Yapı da Pendik’te bulunan yeni projesi Siltaş Panorama’da peşinde yüzde 10 indirim ve taksitli satışlarda yüzde 5 indirim, yüzde 40 peşinat, 24 ay şirket bünyesinde sıfır faizli vade imkanı sunuyor. Banka kredisi kullanmak isteyenler için de pek çok kamu bankası ve özel banka alternatifi sunuluyor. Yanı sıra kişiye özel alternatif ödeme planları da geliştirilebiliyor. 7 ve 11 katlı 13 bloktan oluşan Siltaş Panorama’da 650 konut ve 24 ticari ünite bulunuyor. Yüzde 65’i sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayrılan projenin LifeX konsepti sayesinde sadece bir ev değil, komple bir yaşam alanı sunuluyor.