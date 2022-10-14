Konutta Rus rüzgarı esmeye devam ediyor

Türkiye'de eylül ayında toplam 113 bin 402 konut satıldı. TÜİK verilerine göre; Rusya vatandaşları Türkiye’den 1196 konut satın alarak yabancıya yapılan satışlarda başı çekti.

Ocak-eylül döneminde Türkiye'den en çok konut alanlar listesinde Rusya-Ukrayna savaşı etkisi görülüyor. Mart ayı ile birlikte bu iki ülke vatandaşlarının da Türkiye'den aldığı konut adedinde hızlı artış var.

Rusların Türkiye'de yaptığı konut yatırımı yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 199 artarak 9 bin 311 adede ulaştı. Ruslar geçen yılın aynı döneminde ise 3 bin 115 adet konut alımı gerçekleştirmişti.

Ukraynalıların aldığı konut adedi ise yüzde 125 artarak 1.775'e yükseldi.

Yılın 9 ayında İranlılar 6 bin 540, Iraklılar 5 bin 255, Almanya vatandaşları 2 bin 58, Kazakistanlılar 2 bin 45, Afganistanlılar 1.487, Kuveytliler 1.318, Yemenliler 1.045, ABD'liler ise 1.032 adet konut aldı.

"Bu talebi iyi değerlendirmeliyiz"

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, yabancıya toplam konut satışında ivme yavaşlasa da Rusların talebinin hızla devam ettiğini söyledi.

Ocak-eylül döneminde yabancılara 50 bin adede yakın konut satıldığını dile getiren Akbal, bu süreçte neredeyse her 5 konuttan birisini Rusların aldığını bildirdi.

Akbal, "Türkiye'nin yakaladığı bu talebi iyi değerlendirmesi önemli. Nitekim Ruslar 2015'te yurt dışında yaklaşık 25 milyar dolarlık emlak edinmişti. Uluslararası emlak komisyonculuğu şirketi Tranio tarafından yapılan bir araştırmaya göre Rus vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkul talebi bu sene üçüncü çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 84 arttı dedi.

Londra merkezli Henley&Partners firmasının verilerine göre, hazır varlıkları 1 milyon dolardan fazla olan Rusların yaklaşık yüzde 15'inin 2022 sonuna kadar başka ülkelere göç etmesinin beklendiğini aktaran Akbal, "Emlak talep eğiliminde Ruslar için şu an Türkiye lider. Türkiye'yi Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, Yunanistan, İspanya ve Gürcistan takip ediyor. Bu sene toplamda belki de yurt dışında 30 milyar doları aşan bir emlak alımına ulaşacak Rusya'yı iyi okumak, iyi takip etmek gerekiyor" diye konuştu.

"Rusların talebi Antalya'ya rekor getirdi"

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de yabancılara konut satışında Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin net şekilde görüldüğünü belirterek, "Savaşın başlamasının ardından özellikle Rusların Türkiye'deki yatırımı hızla arttı. Daha önce en çok konut alanlar sıralamasında Ruslar üçüncü iken son 6 aydır zirvede yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Rus ve Ukraynalıların alımlarının Antalya'yı temmuzda yabancıya konut satan iller sıralamasında 68 ay sonra zirveye taşıdığını dile getiren Özgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Antalya'da yabancılara yapılan konut satışı 9 ayda geçen yılın tamamını geride bıraktı. Ocak-eylül döneminde yüzde 102 artışla 14 bin 656 adetlik satış rakamına ulaşıldı. Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının artan talebi Antalya'ya konut satışında rekor getirdi. Başta Ruslar olmak üzere dünyanın dört bir yanından Antalya'ya talebin devam edeceğini ve yıl sonunda 19-20 bin adet bandında konut satılacağını düşünüyoruz."

"İlginin bir süre daha devam edeceğiniz tahmin ediyoruz"

Boss4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise Rusların İran ve Iraklıları geçerek zirveye oturduğuna işaret ederek, savaşın bu artıştaki etkisinden bahsetti.

Akkuş, "Rus ve Ukraynalılar önceden daha çok Antalya ve çevresine yerleşirlerdi. Hala ağırlıklı olarak o bölgeleri tercih ediyorlar. Ancak artık İstanbul'a da yoğun ilgi var. Aileleri ile geliyorlar ve genelde 3+1 ya da 4+1 daire satın alıyorlar. Bu ilginin bir süre daha devam edeceğiniz tahmin ediyoruz" diye konuştu.