Konutta teslim süresi 48 aya uzayabilecek

Bedelin peşin ödenmesi veya taksitle ödemenin kabul edilmesinden sonra düzenlenen sözleşmeye esas ön ödemeli konutun zorunlu teslim süresi 48 aya uzayabilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ön ödemeli konut satışları hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğiyle, söz konusu yönetmeliğin "konutun teslimi" başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen sürede tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Madde hükmü değiştirilmeden önce bu süre 36 ay olarak belirtilmişti.