Konya BB Başkanı Altay “Bilimin merkezi olmayı sürdürüyoruz”

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ-KONYA

Konya Bilim Festivalinde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın ilmin ve irfanın merkezi olduğunu belirterek, “Hazreti Mevlana diyor ki; “İnsanın ilmi ve edebi en büyük hazinesidir, çürümez, kokmaz ve kaybolmaz.’ İşte, 800 yıl önce Konya darülmülkünde atılan o bilimin tohumları bugün bu meydanda tekrar neşvünema ediyor. 2014 yılında açılan TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi artık bir markadır. Konya geçmişte çok önemli bir bilim merkeziydi, bugün de beş üniversitesinde, 130 bin üniversite öğrencisi ile bilimin yine merkezi olmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım, Bilimle Keşfet” temasıyla 10’uncusu düzenlenen Festivalde Türkiye’nin önemli markalarının yer aldığını ifade eden Başkan Altay, “TÜMOSAN’dan HAVELSAN’a, ASELSAN’dan, TUSAŞ’a, BAYKAR’dan TÜBİTAK’a kadar Türkiye’nin Millî Teknoloji Hamlesi’nin bütün markalarının festivalde yer aldığını sözlerine ekledi.