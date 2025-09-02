Konya GastroFest, turist sayısına katkı sağlayacak

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

KONYA

Konya Mutfağı’nın basit bir yemek kültüründen zi­yade; binlerce yıllık medeniyetin damakta iz bırakan hikâyesi oldu­ğuna dikkat çeken Başkan Altay, 85 tescilli ürünüyle, hem bedenle­ri hem ruhları doyuran yemekle­riyle, mutfak adap ve gelenekleriy­le Konya Mutfağı’nın hem geçmi­şin mirası hem de geleceğin ilham kaynağı olduğunu aktardı.

GastroFest ile Konya’nın mut­fak kültürünü yeniden canlandır­mak, yaşatmak ve geleceğe taşı­mak istediklerini söyleyen Altay, “Bugün geldiğimiz noktada 500 bi­ni aşkın insanın katıldığı gastro­nomi festivallerimiz, Konya Mut­fağı’nın nasıl bir cazibe merkezi olduğunu açıkça göstermektedir. Bu yıl da yine yüzbinlerce ziyaret­çi ile dolu dolu bir festival yaşaya­cağımıza inanıyorum. 4 Eylül Per­şembe günü saat 10.00 itibariyle Kalehan Ecdat Bahçesi’nde kapı­larını açacak GastroFest ile binler­ce yıllık ocaklarda pişen lezzetleri­mizle birlikte, köklü bir medeniye­tin sofrasını, kültürünü ve ruhunu tanıtmaya da vesile olacağız” diye konuştu. Konya’yı gastronomi ala­nında uluslararası noktaya taşıma gayretini sürdüreceklerini vur­gulayan Altay, “Ayrıca 100 esna­fımızın kuracağı stantlarla ve çok sayıda ünlü şefin katılımıyla fes­tivalimiz daha da renklenecektir. Şehrimizin tarih kokan sokakla­rında yükselen bu festival, bir yan­dan coşkulu bir gastronomi şöle­nine sahne olurken, bir yandan da Konya’mızın ruhunu hissetmenin en güzel yolu olacaktır” dedi.