Konya GastroFest, turist sayısına katkı sağlayacak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Konya GastroFest” ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
KONYA
Konya Mutfağı’nın basit bir yemek kültüründen ziyade; binlerce yıllık medeniyetin damakta iz bırakan hikâyesi olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, 85 tescilli ürünüyle, hem bedenleri hem ruhları doyuran yemekleriyle, mutfak adap ve gelenekleriyle Konya Mutfağı’nın hem geçmişin mirası hem de geleceğin ilham kaynağı olduğunu aktardı.
GastroFest ile Konya’nın mutfak kültürünü yeniden canlandırmak, yaşatmak ve geleceğe taşımak istediklerini söyleyen Altay, “Bugün geldiğimiz noktada 500 bini aşkın insanın katıldığı gastronomi festivallerimiz, Konya Mutfağı’nın nasıl bir cazibe merkezi olduğunu açıkça göstermektedir. Bu yıl da yine yüzbinlerce ziyaretçi ile dolu dolu bir festival yaşayacağımıza inanıyorum. 4 Eylül Perşembe günü saat 10.00 itibariyle Kalehan Ecdat Bahçesi’nde kapılarını açacak GastroFest ile binlerce yıllık ocaklarda pişen lezzetlerimizle birlikte, köklü bir medeniyetin sofrasını, kültürünü ve ruhunu tanıtmaya da vesile olacağız” diye konuştu. Konya’yı gastronomi alanında uluslararası noktaya taşıma gayretini sürdüreceklerini vurgulayan Altay, “Ayrıca 100 esnafımızın kuracağı stantlarla ve çok sayıda ünlü şefin katılımıyla festivalimiz daha da renklenecektir. Şehrimizin tarih kokan sokaklarında yükselen bu festival, bir yandan coşkulu bir gastronomi şölenine sahne olurken, bir yandan da Konya’mızın ruhunu hissetmenin en güzel yolu olacaktır” dedi.