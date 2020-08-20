“Konya, imalat sanayisinde güçlü toparlanıyor”

20 Ağustos 2020

KONYA-DÜNYA

Konya Sanayi Odası tarafından, yerel düzeydeki imalat sanayi eğilimlerini ölçmek amacıyla Türkiye’de ilk olarak hayata geçirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi’nin temmuz ayı sonuçları açıklandı. Endeks, bir önceki aya göre 2,3 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 25,7 puan yükselerek 16 puan değerini aldı. Böylece Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi, temmuz ayında 16 puan değeriyle son 38 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Temmuz ayındaki gelişmeyle Konya sanayisinin pandemi öncesi dönemi dahi geride bıraktığını vurgulayan Kütükcü, “Temmuz ayı sonuçları, haziran ayı ile beraber başlayan toparlanma sürecinin güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Pandemi öncesi ocak ayında 8,3, şubat ayında 11,4, mart ayında 1,6 değerini alan ve nisan ayında dip yaparak -13,1 değerini alan endeks, mayıs ayında 3, haziran ayında 13,7 ve temmuz ayında da güçlü bir toparlanma ile 16 değerini aldı” şeklinde konuştu.

Konya sanayisindeki güçlü toparlanmanın önümüzdeki aylarda da devam etmesini beklediklerini aktaran Kütükcü, bu toparlanmanın devamı için öncelikli şartın çalışanların sağlığının korunmasından geçtiğinin altını çizdi.