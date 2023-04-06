Konya Kağıt A.Ş.’den kâr dağıtım kararı

24 Mart 2023’teki şirket genel kurulu sonrası şu açıklama yapıldı: “2022 yılı dönem net kârı tutarı olan 572.5 milyon TL’den gerekli yasal yükümlülükler ve dağıtılamaz istisna kazançlar düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın yüzde 20'sinin dağıtılması kapsamında 6.5 milyon TL'si 1. temettü, 99.6 milyon TL’si 2. temettü olmak üzere toplam 106.1 TL’nin nakden dağıtılması genel kurulda kabul edilmiştir.”

Şirket ayrıca geri alım kararı ile de 35,94-36,58 TL fiyat aralığından 52 bin 150 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. Bu arada, şirket 2022 yılını yüzde 137,29 artışla 1 milyar 923 milyon TL satış hasılatıyla kapattı. Şirketin vergi öncesi kârı 1 milyar 171 milyon TL olurken, bu kârın 390 milyon liralık kısmı yatırım faaliyetlerinde elde edilen kârdan oluştu.