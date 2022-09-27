“Konya otomotivde 460’ı aşkın firma ile 22 bin kişiyi istihdam ediyor”

Burcu SUNA/KONYA

“Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik” temasıyla iki gün sürecek etkinlik kapsamında sektörün Türkiye ve dünyadaki otorite isimleri Konya’da buluştu. Programa yurt içinden ve Almanya, Belarus, Belçika, Cezayir, Çekya, Fas, Fransa, İran, Makedonya, Polonya, Romanya, Mısır, Tunus başta olmak üzere 13 ülkeden firma yetkilileri katıldı.

OSEG 2022’nin açılışında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, etkinliğin ikili iş görüşmelerinin ticarete dönüşmesiyle yeni iş birliklerine vesile olacağını söyledi. Kütükçü, “Bugün Konya otomotiv sektöründe 460’ı aşkın firmamız ile 22 bin çalışana istihdam sağlıyoruz. Sektörün OEM-ana sanayi ile çalışma disiplini de her geçen gün gelişiyor” dedi. Kütükcü şöyle devam etti, “Odamızın ilkini 2010 yılında düzenlediği OSEG konferansımızın üzerinden tam 12 yıl geçti. Bu zaman diliminde Konyamız adeta bir üretim ve ihracat devrimi yaptı. Şöyle ki son 12 yılda ihracatı 960 milyon dolardan 3 milyar dolara ulaşarak 3 katına çıktı. İhracatçı firma sayımız 1064’ten 2 bin 992’ye ulaşarak 3 katına çıktı. Sektörün ihracatı bu yılın ilk 8 ayında da 461 milyon doları aştı.” Bu konferansları düzenlerken, her zaman sektörün küresel vizyonuna ve teknolojinin seyrine uygun temalar belirleyerek doğru bir platform oluşturmaya çalıştıklarını belirten Memiş Kütükcü, “2010’da ‘Ar-Ge ve İnovasyon’, 2012’de ‘Elektrikli Otomobil’, 2014’te ‘Yerli Motor’, 2016’da ‘Yerli Otomobil’, 2018’de ‘Otomotivde Yenilikçi Teknolojiler’ temalarıyla gerçekleştirdik” dedi.

“AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI ELE ALINDI"

Üç oturumdan oluşan konferansın “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sektöre Etkileri” adlı ilk oturumunun moderatörlüğünü DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ yaptı. Güldağ, “Bu konferansın, Anadolu’nun otomotiv sektöründeki en uzun soluklu konferansı olduğunu söylemeliyim” diyerek oturumu açtı. İlk oturumda; Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Acar Aytekin, EMKICE Bilgi İnovasyon Merkezi Kıdemli AB Finansman Danışmanı IIija Vuckov, QTR Grup İş Geliştirme Müdürü Ebru Balcı, Framo GmbH Genel Müdürü Makmie Jebrahim birer konuşma yaparak, konuyu ayrıntılarıyla ele aldı.