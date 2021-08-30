Konya Şeker, ayçiçeği alımına başladı

Konya Şeker, ayçiçeği avans fiyatlarını açıklayarak ayçiçeği alımına başladı. Taşpınar, Oğuzeli, Yarma, Hotamış, Kolukısa, İsmil ve Çumra olmak üzere 8 kantar ile Altınekin Hamyağ Fabrikasında ve Evlik Lisanslı Depoların Çumra, İsmil, Karapınar şubelerinde bugün başlayan ayçiçeği alımlarında 30.08.2021 tarihinde uygulanacak günlük avans fiyatlar 44 yağ ve 8 nem oranındaki ayçiçeği için 5.368 TL/ton, 45 yağ ve 8 nem ayçiçeği için 5.450 TL/ton, 50 yağ ayçiçeği için 5.859 TL/ton olarak belirlendi.

Üreticisine peşin ve vadeli ödeme seçenekleri de sunan Konya Şeker, peşin ödeme seçeneğinde ürün bedelinin yüzde 30’unu teslimde öderken, bakiyesini 45 gün içinde üreticinin hesabına yatıracak.

Üreticiye 120 güne kadar vade seçeneği sunan Konya Şeker, ödeme tercihini bu seçenekten yana kullanan üreticiye ise ton başına 204,38 TL vade farkı ödemesi yapacak. Ayçiçeğini 60 gün vade seçeneği ile Konya Şeker’e teslim edecek olan üreticiler ton başına 40,88 TL vade farkı alırken, 90 gün vadeli ödemede ton başına vade farkı ödemesi 122,63 TL olacak.

"Günlük değişken avans fiyat uygulayacak"

Ayçiçeğinin hasat zamanı geldiğini belirten PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Ürün tarlada beklemez. Beklerse, kurur, taneler dökülmeye başlar, fire oranı artar. Hasat başladı ancak belirsizlikler sona ermedi. 2 yıldır devam eden salgın nedeniyle uluslararası ticaretteki sınırlamaların devam edip etmeyeceği, yeni sınırlamaların gelip gelmeyeceği, ayçiçeği ithalat tebliğinde değişiklik olup olmayacağı gibi hususlarda belirsizlikler sona ermedi. Belirsizlikler üreticiyi zorlamasın diye alımları başlatıyor, günlük değişken avans fiyat uygulaması ile üreticimizin emeğini korumak için çift sigortalı bir fiyatlama politikası uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.