Konya Şeker'den çifte avans: Ödemeler yarın hesaplara yatıyor

Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde verdiği avanslarla çiftçisinin elini rahatlatıyor. Söküm ve motorin avans desteği veren şirket bu yıl çitçisine toplamda 2 milyar 189 milyon 974 bin lira ayni ve nakdi avans desteği sağlayacak.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 2024-2025 kampanya döneminin söküm ve motorin avanslarını 4 Ekim saat 17.00 itibarıyla üretici ortaklarının hesaplarına yatırmaya başlayacaklarını belirterek, toplam değeri 403 milyon 470 bin lira olan nakdi avans ödemelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

2024-2025 sezonunda pancar veriminin yüz güldürdüğüne de dikkati çeken Erkoyuncu, "Bu yıl pancar verimi hem çiftçilerimizin hem de bizlerin yüzünü güldürecek. 4 milyon ton gibi fireli pancar beklentimiz var. Kapasite artırımlarımızla da birlikte tarımın ve şekerin lokomotifi olan Konya Şeker'in şahlanışını hep birlikte göreceğiz. Çiftçilerimize bereketli, bol kazançlı güzel bir sezon diliyorum" dedi.