Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk: Sanayinin yeni aksı dengeleri güçlendirecek

DÜNYA-Konya

Ocak ayı Meclis Toplantı­sı’nda değerlendirmeler­de bulunan Konya Tica­ret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, geçtiğimiz günlerde açıklanan Sanayi Alanları Master Planı’nın önemine değinerek; “Marmara’da sıkışmış sanayi yapımızın Anado­lu’da büyütülmesine yönelik orta­ya konulan bu vizyon; ülkemizin sanayi geleceği, bölgesel dengele­rin güçlendirilmesi ve sürdürüle­bilir kalkınma hedefleri açısından son derece kıymetlidir” açıklama­sında bulundu. Öztürk, “2026 yılı, Türkiye ekonomisi açısından gü­venin, öngörülebilirliğin ve den­geli büyüme anlayışının güçlen­diği bir yıl olma potansiyeli taşı­maktadır” dedi.

Sanayi, Anadolu'da büyüyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı­ğı tarafından hazırlanan Sana­yi Alanları Master Planı çerçe­vesinde Samsun–Mersin hattı üzerinde, Konya’nın da araların­da bulunduğu 13 ilde sanayi yatı­rım alanı ilan edilmesinin Tür­kiye’nin geleceği adına önemli bir gelişme olduğunu vurgula­yan Başkan Öztürk şunları kay­detti: “Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığımız Konya’nın da ara­sında bulunduğu 13 ili kapsayan bir sanayi aksı açıkladı. Mas­ter Plan’ın ilk fazında Sam­sun - Mersin hattında; Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Ha­tay, Karaman, Kastamonu, Kay­seri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat olmak üzere 13 şehirde toplam 59 bin hektar­lık alanda 16 yeni yatırım alanı oluşturuldu. Bu illerde yeni sa­nayi bölgelerinin kurulması ve mal taşımacılığında öncelik­li yatırım alanları olarak belir­lendi. Gelinen aşamada, Sanayi Alanları Master Planı ile Mar­mara’da sıkışmış sanayi yapımı­zın Anadolu’da büyütülmesine yönelik ortaya konulan bu viz­yon; ülkemizin sanayi geleceği, bölgesel dengelerin güçlendiril­mesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından son derece kıymetlidir.”

2026 dengeli büyümenin güçlendiği bir yıl olacak

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 2026 yılının ilk aylarının küresel ölçekte belir­sizliklerin ve kırılganlıkların art­tığı bir döneme işaret ettiğini be­lirterek, yaşanan gelişmelerin siyasi dengelerin yanı sıra eko­nomik beklentiler, ticaret iliş­kileri ve yatırım kararları üze­rinde de etkili olduğunu söyledi. Öztürk, Türkiye açısından 2026 Ocak ayının hem bölgesel geliş­melerin yakından izlendiği hem de ekonomi politikalarına yöne­lik beklentilerin öne çıktığı bir süreç olduğunu ifade etti.

2025’ten 2026’ya uzanan dö­nemin ekonomi politikalarında denge arayışının ve güvenin yeni­den inşasının öne çıktığı bir geçiş süreci niteliği taşıdığını dile ge­tiren Öztürk, geçen yıl boyunca enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş sergilendiğini, sıkı para politikasıyla fiyat istikrarının te­mel öncelik hâline geldiğini kay­detti. Yılın son aylarında enflas­yonda görülen kademeli gerile­menin uygulanan politikaların sonuç vermeye başladığını gös­terdiğini belirten Öztürk, bu ge­lişmenin tüm kesimler açısından daha öngörülebilir bir ekonomik ortam oluşturduğunu vurguladı.

Sürecin önemli göstergelerin­den birinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplan­tısında aldığı faiz kararı olduğu­nu aktaran Öztürk, politika fa­izinin 100 baz puan indirilerek yüzde 37’ye çekilmesinin, piya­sa beklentilerinin altında kalsa da dezenflasyon sürecine bağlılı­ğın sürdüğünü ortaya koyduğunu ifade etti. Öztürk, bu çerçevede 2026 yılının Türkiye ekonomi­si açısından güvenin, öngörüle­bilirliğin ve dengeli büyüme an­layışının güçlendiği bir yıl olma potansiyeli taşıdığını belirterek, hedefin üretimi, ihracatı ve istih­damı destekleyen sürdürülebilir bir büyüme patikasını güçlendir­mek olduğunu söyledi.