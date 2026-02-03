Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk: Sanayinin yeni aksı dengeleri güçlendirecek
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Alanları Master Planı kapsamında Konya’nın da dahil olduğu sanayi aksının, dengeleri güçlendireceğini ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağını belirtti.
DÜNYA-Konya
Ocak ayı Meclis Toplantısı’nda değerlendirmelerde bulunan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, geçtiğimiz günlerde açıklanan Sanayi Alanları Master Planı’nın önemine değinerek; “Marmara’da sıkışmış sanayi yapımızın Anadolu’da büyütülmesine yönelik ortaya konulan bu vizyon; ülkemizin sanayi geleceği, bölgesel dengelerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından son derece kıymetlidir” açıklamasında bulundu. Öztürk, “2026 yılı, Türkiye ekonomisi açısından güvenin, öngörülebilirliğin ve dengeli büyüme anlayışının güçlendiği bir yıl olma potansiyeli taşımaktadır” dedi.
Sanayi, Anadolu'da büyüyecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi Alanları Master Planı çerçevesinde Samsun–Mersin hattı üzerinde, Konya’nın da aralarında bulunduğu 13 ilde sanayi yatırım alanı ilan edilmesinin Türkiye’nin geleceği adına önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk şunları kaydetti: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Konya’nın da arasında bulunduğu 13 ili kapsayan bir sanayi aksı açıkladı. Master Plan’ın ilk fazında Samsun - Mersin hattında; Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat olmak üzere 13 şehirde toplam 59 bin hektarlık alanda 16 yeni yatırım alanı oluşturuldu. Bu illerde yeni sanayi bölgelerinin kurulması ve mal taşımacılığında öncelikli yatırım alanları olarak belirlendi. Gelinen aşamada, Sanayi Alanları Master Planı ile Marmara’da sıkışmış sanayi yapımızın Anadolu’da büyütülmesine yönelik ortaya konulan bu vizyon; ülkemizin sanayi geleceği, bölgesel dengelerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından son derece kıymetlidir.”
2026 dengeli büyümenin güçlendiği bir yıl olacak
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 2026 yılının ilk aylarının küresel ölçekte belirsizliklerin ve kırılganlıkların arttığı bir döneme işaret ettiğini belirterek, yaşanan gelişmelerin siyasi dengelerin yanı sıra ekonomik beklentiler, ticaret ilişkileri ve yatırım kararları üzerinde de etkili olduğunu söyledi. Öztürk, Türkiye açısından 2026 Ocak ayının hem bölgesel gelişmelerin yakından izlendiği hem de ekonomi politikalarına yönelik beklentilerin öne çıktığı bir süreç olduğunu ifade etti.
2025’ten 2026’ya uzanan dönemin ekonomi politikalarında denge arayışının ve güvenin yeniden inşasının öne çıktığı bir geçiş süreci niteliği taşıdığını dile getiren Öztürk, geçen yıl boyunca enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş sergilendiğini, sıkı para politikasıyla fiyat istikrarının temel öncelik hâline geldiğini kaydetti. Yılın son aylarında enflasyonda görülen kademeli gerilemenin uygulanan politikaların sonuç vermeye başladığını gösterdiğini belirten Öztürk, bu gelişmenin tüm kesimler açısından daha öngörülebilir bir ekonomik ortam oluşturduğunu vurguladı.
Sürecin önemli göstergelerinden birinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararı olduğunu aktaran Öztürk, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 37’ye çekilmesinin, piyasa beklentilerinin altında kalsa da dezenflasyon sürecine bağlılığın sürdüğünü ortaya koyduğunu ifade etti. Öztürk, bu çerçevede 2026 yılının Türkiye ekonomisi açısından güvenin, öngörülebilirliğin ve dengeli büyüme anlayışının güçlendiği bir yıl olma potansiyeli taşıdığını belirterek, hedefin üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyen sürdürülebilir bir büyüme patikasını güçlendirmek olduğunu söyledi.