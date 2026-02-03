Google Haberler

Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk: Sanayinin yeni aksı dengeleri güçlendirecek

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Alanları Master Planı kapsamında Konya’nın da dahil olduğu sanayi aksının, dengeleri güçlendireceğini ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağını belirtti.

DÜNYA-Konya

Ocak ayı Meclis Toplantı­sı’nda değerlendirmeler­de bulunan Konya Tica­ret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, geçtiğimiz günlerde açıklanan Sanayi Alanları Master Planı’nın önemine değinerek; “Marmara’da sıkışmış sanayi yapımızın Anado­lu’da büyütülmesine yönelik orta­ya konulan bu vizyon; ülkemizin sanayi geleceği, bölgesel dengele­rin güçlendirilmesi ve sürdürüle­bilir kalkınma hedefleri açısından son derece kıymetlidir” açıklama­sında bulundu. Öztürk, “2026 yılı, Türkiye ekonomisi açısından gü­venin, öngörülebilirliğin ve den­geli büyüme anlayışının güçlen­diği bir yıl olma potansiyeli taşı­maktadır” dedi.

Sanayi, Anadolu'da büyüyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı­ğı tarafından hazırlanan Sana­yi Alanları Master Planı çerçe­vesinde Samsun–Mersin hattı üzerinde, Konya’nın da araların­da bulunduğu 13 ilde sanayi yatı­rım alanı ilan edilmesinin Tür­kiye’nin geleceği adına önemli bir gelişme olduğunu vurgula­yan Başkan Öztürk şunları kay­detti: “Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığımız Konya’nın da ara­sında bulunduğu 13 ili kapsayan bir sanayi aksı açıkladı. Mas­ter Plan’ın ilk fazında Sam­sun - Mersin hattında; Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Ha­tay, Karaman, Kastamonu, Kay­seri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat olmak üzere 13 şehirde toplam 59 bin hektar­lık alanda 16 yeni yatırım alanı oluşturuldu. Bu illerde yeni sa­nayi bölgelerinin kurulması ve mal taşımacılığında öncelik­li yatırım alanları olarak belir­lendi. Gelinen aşamada, Sanayi Alanları Master Planı ile Mar­mara’da sıkışmış sanayi yapımı­zın Anadolu’da büyütülmesine yönelik ortaya konulan bu viz­yon; ülkemizin sanayi geleceği, bölgesel dengelerin güçlendiril­mesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından son derece kıymetlidir.”

2026 dengeli büyümenin güçlendiği bir yıl olacak

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 2026 yılının ilk aylarının küresel ölçekte belir­sizliklerin ve kırılganlıkların art­tığı bir döneme işaret ettiğini be­lirterek, yaşanan gelişmelerin siyasi dengelerin yanı sıra eko­nomik beklentiler, ticaret iliş­kileri ve yatırım kararları üze­rinde de etkili olduğunu söyledi. Öztürk, Türkiye açısından 2026 Ocak ayının hem bölgesel geliş­melerin yakından izlendiği hem de ekonomi politikalarına yöne­lik beklentilerin öne çıktığı bir süreç olduğunu ifade etti.

2025’ten 2026’ya uzanan dö­nemin ekonomi politikalarında denge arayışının ve güvenin yeni­den inşasının öne çıktığı bir geçiş süreci niteliği taşıdığını dile ge­tiren Öztürk, geçen yıl boyunca enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş sergilendiğini, sıkı para politikasıyla fiyat istikrarının te­mel öncelik hâline geldiğini kay­detti. Yılın son aylarında enflas­yonda görülen kademeli gerile­menin uygulanan politikaların sonuç vermeye başladığını gös­terdiğini belirten Öztürk, bu ge­lişmenin tüm kesimler açısından daha öngörülebilir bir ekonomik ortam oluşturduğunu vurguladı.

Sürecin önemli göstergelerin­den birinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplan­tısında aldığı faiz kararı olduğu­nu aktaran Öztürk, politika fa­izinin 100 baz puan indirilerek yüzde 37’ye çekilmesinin, piya­sa beklentilerinin altında kalsa da dezenflasyon sürecine bağlılı­ğın sürdüğünü ortaya koyduğunu ifade etti. Öztürk, bu çerçevede 2026 yılının Türkiye ekonomi­si açısından güvenin, öngörüle­bilirliğin ve dengeli büyüme an­layışının güçlendiği bir yıl olma potansiyeli taşıdığını belirterek, hedefin üretimi, ihracatı ve istih­damı destekleyen sürdürülebilir bir büyüme patikasını güçlendir­mek olduğunu söyledi.

