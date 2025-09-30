Konya ve Bosna Hersek’ten yeni yatırımlar için iş birliği
Konya Ticaret Odası heyeti, Bosna Hersek’te gerçekleştirdiği temaslarla ikili ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açtı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Saraybosna ve Teşanj’daki görüşmelerde birçok sektörde iş birliği fırsatlarının masaya yatırıldığını kaydetti.
KONYA - DÜNYA
Konya Ticaret Odası (KTO), Meclis ve Meslek Komiteleri üyelerinden oluşan 250 kişilik bir heyetle Bosna Hersek’te önemli temaslarda bulundu. Programı değerlendiren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya, dost ve kardeş Bosna Hersek ile birlikte ortak geleceği inşa edecek iradeye ve güce sahiptir. İş dünyamızın bu güçlü katılımı, Türkiye-Bosna Hersek iş birliğinin yeni bir vizyona kavuştuğunun en somut göstergesidir” dedi.
Saraybosna ve Teşanj’da gerçekleştirilen ziyaretler, ikili iş görüşmeleri, fuar katılımı ve imzalanan iş birliği protokolleriyle Türkiye-Bosna Hersek ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Konya heyeti, Bosna Hersek programı kapsamında ilk olarak 19. Teşanj Uluslararası Ekonomi Fuarı’nı ziyaret etti. Ardından Saraybosna’da düzenlenen Konya-Bosna Hersek İkili İş Görüşmeleri (B2B) programında Bosna Hersek’ten 37 firmanın katılımıyla toplam 93 görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde, otomotiv yan sanayiden gıdaya, makine imalatından enerjiye kadar geniş bir yelpazede iş birliği fırsatları ele alındı. Türkiye’nin Saraybosna Ticaret Müşaviri Atalay Aydoğdu da organizasyona katılarak Bosna Hersek ekonomisi ve ikili ticaret ilişkilerinin geleceği hakkında bilgi paylaştı.
Program çerçevesinde Konya Ticaret Odası, Bosna Hersek iş dünyasını temsil eden en önemli kurumlarla da bir araya geldi. Bosna Hersek Dış Ticaret Odası ile imzalanan iş birliği protokolü, karşılıklı ticaretin artırılması, ortak projeler geliştirilmesi ve üçüncü ülke pazarlarına birlikte açılım imkânlarını kapsarken; Bosna Hersek Federasyonu Ekonomi Odası ile imzalanan protokol, sürdürülebilir ticaretin geliştirilmesine yönelik müşterek çalışmalara zemin hazırladı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, imzalanan protokollerin yalnızca bugünün değil, yarının yatırımlarının da teminatı olduğunu vurguladı.
Kurumsal faaliyetler uluslararası boyuta taşındı
Bu yıl eylül ayı meclis ve müşterek meslek komiteleri toplantısını Saraybosna’da gerçekleştiren Konya Ticaret Odası, kurumsal faaliyetlerini de uluslararası boyuta taşımış oldu. Toplantıda başarılı çalışmalar yürüten Meslek Komiteleri ödüllerini alırken, yapılan değerlendirmelerde Konya’nın üretim gücü, ihracat vizyonu ve uluslararası markalaşma sürecine katkı sağlayacak adımlar öne çıkarıldı. Bosna Hersek programının en önemli aşamalarından biri de Konya-Saraybosna İş Forumu Gala Programı oldu.
“Atılan adımlar yarının yatırımına dönüşecek”
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, konuşmasında Konya’nın Türkiye-Bosna Hersek ekonomik iş birliğinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirterek, “Attığımız adımlar sadece bugünün değil, yarının da yatırımına dönüşecektir.” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Saraybosna’da kurulan köprülerin yalnızca ticaretin değil; dostluğun, kardeşliğin ve ortak geleceğin köprüleri olduğunu ifade etti. Konya Valisi İbrahim Akın ise Bosna Hersek’in Türkiye için kalpte özel bir yere sahip olduğunu, burada atılan adımların iki ülkenin yanı sıra bölgenin barış ve refahına da katkı sağlayacağını dile getirdi.
Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Türkiye’nin Balkanlar’daki yatırımlarında Bosna Hersek’in öncelikli ülke olduğunu vurgularken, Konyalı iş insanlarının bu ziyaretini çok değerli bulduğunu söyledi. Dr. Denis Zvizdi ise Konyalı iş insanlarını Bosna Hersek’in altyapı, enerji, tarım ve turizm gibi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet etti.