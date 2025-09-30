Konya ve Bosna Hersek’ten yeni yatırımlar için iş birliği

KONYA - DÜNYA

Konya Ticaret Odası (KTO), Meclis ve Meslek Komi­teleri üyelerinden oluşan 250 kişilik bir heyetle Bosna Her­sek’te önemli temaslarda bulundu. Programı değerlendiren KTO Yö­netim Kurulu Başkanı Selçuk Öz­türk, “Konya, dost ve kardeş Bosna Hersek ile birlikte ortak geleceği inşa edecek iradeye ve güce sahip­tir. İş dünyamızın bu güçlü katılı­mı, Türkiye-Bosna Hersek iş birli­ğinin yeni bir vizyona kavuştuğu­nun en somut göstergesidir” dedi.

Saraybosna ve Teşanj’da gerçek­leştirilen ziyaretler, ikili iş görüş­meleri, fuar katılımı ve imzalanan iş birliği protokolleriyle Türki­ye-Bosna Hersek ekonomik ilişki­lerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Konya heyeti, Bosna Her­sek programı kapsamında ilk ola­rak 19. Teşanj Uluslararası Ekono­mi Fuarı’nı ziyaret etti. Ardından Saraybosna’da düzenlenen Kon­ya-Bosna Hersek İkili İş Görüş­meleri (B2B) programında Bosna Hersek’ten 37 firmanın katılımıy­la toplam 93 görüşme gerçekleş­tirildi. Bu görüşmelerde, otomo­tiv yan sanayiden gıdaya, makine imalatından enerjiye kadar geniş bir yelpazede iş birliği fırsatları ele alındı. Türkiye’nin Saraybosna Ticaret Müşaviri Atalay Aydoğdu da organizasyona katılarak Bosna Hersek ekonomisi ve ikili ticaret ilişkilerinin geleceği hakkında bil­gi paylaştı.

Program çerçevesinde Kon­ya Ticaret Odası, Bosna Hersek iş dünyasını temsil eden en önemli kurumlarla da bir araya geldi. Bos­na Hersek Dış Ticaret Odası ile im­zalanan iş birliği protokolü, kar­şılıklı ticaretin artırılması, ortak projeler geliştirilmesi ve üçün­cü ülke pazarlarına birlikte açı­lım imkânlarını kapsarken; Bos­na Hersek Federasyonu Ekonomi Odası ile imzalanan protokol, sür­dürülebilir ticaretin geliştirilme­sine yönelik müşterek çalışmalara zemin hazırladı. KTO Başkanı Sel­çuk Öztürk, imzalanan protokolle­rin yalnızca bugünün değil, yarının yatırımlarının da teminatı olduğu­nu vurguladı.

Kurumsal faaliyetler uluslararası boyuta taşındı

Bu yıl eylül ayı meclis ve müş­terek meslek komiteleri toplantı­sını Saraybosna’da gerçekleştiren Konya Ticaret Odası, kurumsal fa­aliyetlerini de uluslararası boyu­ta taşımış oldu. Toplantıda başa­rılı çalışmalar yürüten Meslek Ko­miteleri ödüllerini alırken, yapılan değerlendirmelerde Konya’nın üretim gücü, ihracat vizyonu ve uluslararası markalaşma sürecine katkı sağlayacak adımlar öne çıka­rıldı. Bosna Hersek programının en önemli aşamalarından biri de Konya-Saraybosna İş Forumu Ga­la Programı oldu.

“Atılan adımlar yarının yatırımına dönüşecek”

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, konuşmasında Konya’nın Türki­ye-Bosna Hersek ekonomik iş bir­liğinin lokomotif şehirlerinden bi­ri olduğunu belirterek, “Attığımız adımlar sadece bugünün değil, ya­rının da yatırımına dönüşecektir.” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sa­raybosna’da kurulan köprülerin yalnızca ticaretin değil; dostluğun, kardeşliğin ve ortak geleceğin köp­rüleri olduğunu ifade etti. Konya Valisi İbrahim Akın ise Bosna Her­sek’in Türkiye için kalpte özel bir yere sahip olduğunu, burada atı­lan adımların iki ülkenin yanı sıra bölgenin barış ve refahına da katkı sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye’nin Saraybosna Büyü­kelçisi Emin Akseki, Türkiye’nin Balkanlar’daki yatırımlarında Bosna Hersek’in öncelikli ülke ol­duğunu vurgularken, Konyalı iş insanlarının bu ziyaretini çok de­ğerli bulduğunu söyledi. Dr. Denis Zvizdi ise Konyalı iş insanlarını Bosna Hersek’in altyapı, enerji, ta­rım ve turizm gibi sektörlerinde­ki yatırım fırsatlarını değerlendir­meye davet etti.