Konya'da 174 kamu lojmanı satılıyor
Mülkiyeti Hazine'ye ait 174 lojman için 2 - 16 Mart tarihleri arasında yapılacak...
Konya'da, mülkiyeti Hazine'ye ait 174 lojman ihale ile satılacak.
Lojmanların satış ihaleleri, 2 - 16 Mart 2020 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Odasında yapılacak.
İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Konya Milli Emlak Dairesi Başkanlığında görülebiliyor.
Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ilanına ulaşmak için tıklayın!