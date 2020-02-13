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Konya'da 174 kamu lojmanı satılıyor

Mülkiyeti Hazine'ye ait 174 lojman için 2 - 16 Mart tarihleri arasında yapılacak...

Konya'da 174 kamu lojmanı satılıyor
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Konya'da, mülkiyeti Hazine'ye ait 174 lojman ihale ile satılacak.

Lojmanların satış ihaleleri, 2 - 16 Mart 2020 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Odasında yapılacak.

İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Konya Milli Emlak Dairesi Başkanlığında görülebiliyor.

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ilanına ulaşmak için tıklayın!

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