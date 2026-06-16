Konya’da kurulacak yeni tesis arıtma sorununa çözüm olacak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 31 ilçede hayata geçirdiği yatırımları ve yürüttüğü projeleri değerlendirdiği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
KONYA
Toplantıda konuşan Başkan Altay, küresel iklim değişikliğinin tüm insanlığı etkileyen en önemli meselelerden biri olduğunu belirterek, “Özellikle Konya olarak bu hususta çok büyük tehditlerle karşı karşıyayız. Bizler de bu tehdidin etkilerini azaltmak için çok sayıda önemli projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.
Konya Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve İkinci Kademe İnşaatı Projesi KOSKİ’nin gerçekleştireceği en yüksek bütçeli proje olacağını belirten Altay, “2009 yılından bu yana şehir merkezimizde hizmet veren Konya Atık Su Arıtma Tesisimiz, 200 bin metreküp kapasiteyle atık suların arıtımını sağlayarak çevreye büyük bir katkı sağlıyor. Dünya Bankası, İller Bankası ve KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü bu proje tamamlandığında Konya Atık Su Arıtma Tesisimizin kapasitesi günlük 200 binden, 400 bin metreküpe çıkacak. Şehrimizin uzun yıllar atık su arıtma sorununu çözmüş olacağız” dedi.
İklim değişikliği ile birlikte kuraklık riskinin, Konya’nın tarımını, su kaynaklarını ve günlük hayatını doğrudan tehdit ettiğine değinen Başkan Altay, “Bu nedenle suyumuzu koruyan, tasarrufu büyüten, kaynaklarımızı güçlendiren tedbirleri önceden almaya çalışıyoruz. Şehrimize şu anda su temin ettiğimiz üç barajımız var: Bunlardan biri Altınapa Barajı, diğerleri ise Bozkır ve Bağbaşı Barajları. Altınapa Barajı’nın şu anki doluluk oranı yüzde 70; Bozkır Barajı’nın yüzde 50; Bağbaşı Barajı’nın ise yüzde 22. Özellikle geçtiğimiz yaz bu oranlar çok daha düşük seviyelerdeydi. Bizler de bu durumu önceden görerek harekete geçtik ve şehrimizi susuz bırakmamak için yeni su kuyuları ve grup suyu projelerini hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.
Konya’da 2018 yılından bugüne kadar 3 bin 646 kilometre yeni su şebekesi ve ıslah çalışma yaptıklarını yine aynı süreçte 1.198 kilometre de yeni kanalizasyon şebekesi ve ıslah çalışması yaptıklarını aktaran Altay, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar su ve kanalizasyon şebekesi ve ıslah çalışmalarımız için 16 milyar 86 milyon lira harcadık. 31 ilçemizde 2025 yılında başladığımız, tamamlanan ve devam eden toplam KOSKİ yatırım bedelimiz 4 milyar liradır. 2018 yılından bugüne ise bu rakam 27 milyar 662 milyon lira olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verdi.
“KOSKİ, olası depremler için önlem aldı”
Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, olası Marmara depremine yönelik hazırlıklar kapsamında önemli bir sorumluluk üstlendi. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, afet yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla İstanbul 6 stratejik bölgeye ayrıldı. Bu planlama kapsamında Konya’mız; İzmir, Samsun ve Antalya ile birlikte 2. Bölge Destek İli olarak görevlendirildi. Olası bir afet sonrasında meydana gelebilecek altyapı hasarlarına ekiplerimiz müdahale edecek. Ayrıca, olası deprem sonrasında kurulacak geçici ve kalıcı barınma alanlarının su ve kanalizasyon altyapılarının oluşturulmasında da görev yapacak.”