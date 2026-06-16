Konya’da kurulacak yeni tesis arıtma sorununa çözüm olacak

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

KONYA

Toplantıda ko­nuşan Başkan Altay, küresel iklim değişikliğinin tüm insanlığı etki­leyen en önemli meselelerden bi­ri olduğunu belirterek, “Özellikle Konya olarak bu hususta çok bü­yük tehditlerle karşı karşıyayız. Bizler de bu tehdidin etkilerini azaltmak için çok sayıda önemli projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

Konya Atıksu Arıtma Tesisi Re­habilitasyonu ve İkinci Kademe İnşaatı Projesi KOSKİ’nin gerçek­leştireceği en yüksek bütçeli pro­je olacağını belirten Altay, “2009 yılından bu yana şehir merkezi­mizde hizmet veren Konya Atık Su Arıtma Tesisimiz, 200 bin metre­küp kapasiteyle atık suların arıtı­mını sağlayarak çevreye büyük bir katkı sağlıyor. Dünya Bankası, İl­ler Bankası ve KOSKİ Genel Mü­dürlüğümüzün yürüttüğü bu pro­je tamamlandığında Konya Atık Su Arıtma Tesisimizin kapasitesi günlük 200 binden, 400 bin met­reküpe çıkacak. Şehrimizin uzun yıllar atık su arıtma sorununu çöz­müş olacağız” dedi.

İklim değişikliği ile birlikte ku­raklık riskinin, Konya’nın tarımı­nı, su kaynaklarını ve günlük ha­yatını doğrudan tehdit ettiğine değinen Başkan Altay, “Bu neden­le suyumuzu koruyan, tasarrufu büyüten, kaynaklarımızı güçlen­diren tedbirleri önceden almaya çalışıyoruz. Şehrimize şu anda su temin ettiğimiz üç barajımız var: Bunlardan biri Altınapa Barajı, di­ğerleri ise Bozkır ve Bağbaşı Ba­rajları. Altınapa Barajı’nın şu an­ki doluluk oranı yüzde 70; Bozkır Barajı’nın yüzde 50; Bağbaşı Bara­jı’nın ise yüzde 22. Özellikle geçti­ğimiz yaz bu oranlar çok daha dü­şük seviyelerdeydi. Bizler de bu durumu önceden görerek hare­kete geçtik ve şehrimizi susuz bı­rakmamak için yeni su kuyuları ve grup suyu projelerini hayata geçir­dik” ifadelerini kullandı.

Konya’da 2018 yılından bugüne kadar 3 bin 646 kilometre yeni su şebekesi ve ıslah çalışma yaptık­larını yine aynı süreçte 1.198 kilo­metre de yeni kanalizasyon şebe­kesi ve ıslah çalışması yaptıklarını aktaran Altay, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar su ve kana­lizasyon şebekesi ve ıslah çalışma­larımız için 16 milyar 86 milyon li­ra harcadık. 31 ilçemizde 2025 yı­lında başladığımız, tamamlanan ve devam eden toplam KOSKİ ya­tırım bedelimiz 4 milyar liradır. 2018 yılından bugüne ise bu rakam 27 milyar 662 milyon lira olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verdi.

“KOSKİ, olası depremler için önlem aldı”

Altay, KOSKİ Genel Müdürlü­ğümüz, olası Marmara depremi­ne yönelik hazırlıklar kapsamın­da önemli bir sorumluluk üstlen­di. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, afet yönetimini da­ha etkin hale getirmek amacıyla İstanbul 6 stratejik bölgeye ayrıl­dı. Bu planlama kapsamında Kon­ya’mız; İzmir, Samsun ve Antal­ya ile birlikte 2. Bölge Destek İli olarak görevlendirildi. Olası bir afet sonrasında meydana gelebi­lecek altyapı hasarlarına ekipleri­miz müdahale edecek. Ayrıca, ola­sı deprem sonrasında kurulacak geçici ve kalıcı barınma alanları­nın su ve kanalizasyon altyapıla­rının oluşturulmasında da görev yapacak.”