Konyalı iş adamı Rahim Özkaymak vefat etti

14 Nisan 2020

Özkaymak Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Konyalı işadamı Rahim Özkaymak bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

83 yaşındaki İşadamı Rahim Özkaymak, bugün ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

Rahim Özkaymak kimdir?

1937 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 38 model Opel marka kamyon ile nakliyecilik yapan babası Mevlüt Özkaymak’ın vefatı üzerine tahsilini yarım bırakan Rahim Özkaymak, 1952 yılında karasörcülük mesleğine ve iş hayatına başlamış oldu. Müteşebbis olarak devletine ve milletine hizmet vermek üzere genç yaşta sanayi ve ticaret hayatına karasörcülükle başlayan Özkaymak, 1960 yılında projesi ve imalatı tamamen kendisine ait otobüslerle Konya’dan İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir’e yolcu taşımacılığına başladı.

Günün koşullarına göre teknolojiye ayak uyduran Rahim Özkaymak, 1962 yılında Türkiye’de ilk defa çelik karasör ve yatar koltuklu otobüs imalatı mimarı olma unvanına da sahiptir. 1972 yılında bir dönem Konya Ticaret Odası Meclis Üyeliğinde bulunan Rahim Özkaymak, 1973 yılında da Konya Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenmiş; 1978 yılında seçildiği Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da 1995 yılının sonuna kadar aralıksız bir şekilde sürdürmüştür. Başkanlığı döneminde Konya’ya ve Konyalı işadamlarına sayısız hizmet getiren ve bir dönem TOBB yönetiminde görev alarak, ülkemiz iş dünyasına hizmet eden Rahim Özkaymak, Türkiye’nin en aktif Ticaret Odası ve en modern hizmet binasının yapımının yanı sıra, Alman teknolojisini Türkiye ekonomisi ve Konya sanayisine kazandırmak için Dortmund Meslek Odası ile müşterek çalışmalara başlamıştır.

Ortak projeler kapsamında ilk etapta Konyalı tüccar ve sanayiciler için mesleki konularda seminerler gerçekleştirmiş bulunan Rahim Özkaymak, sanayi sektöründe vasıflı eleman sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla Mesleki Eğitim Merkezi’nin kurulmasını sağlamıştır. En son teknoloji ile donatılmış Eğitim Merkezi; her yıl Türk ekonomisine büyük girdiler sağlamanın yanı sıra, Türk insanının becerisini ortaya koyma fırsatını vermiştir.