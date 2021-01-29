KOOP-DES hibe başvuruları ne zaman başlıyor?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOOP-DES hibe başvurularının ne zaman başlayacağını açıkladı. Bakan Pekcan açıklamasında, "KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021 yılında da devam edecek. Hibe desteği için başvurular 1-28 Şubat 2021 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılabilecek" ifadelerini kullandı.

KOOP-DES nedir?

KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir.

KOOP-DES kapsamında kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir.